الثلاثاء 08 يوليو 2025
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سياسة

مرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا لانتخابات الشيوخ

حزب العدل،فيتو
حزب العدل،فيتو

أنهى مرشحو حزب العدل إجراءات الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية والقانونية التي يجريها الحزب لخوض السباق الانتخابي بكل قوة والتزام.

 

تحركات مرتقبة تعكس جدية الحزب وطموحه

 

وأكد أحمد الدريني، المستشار القانوني للحملة الانتخابية، أن الحزب سيُعلن خلال أيام عن “مفاجأة كبرى”، في إشارة إلى تحركات مرتقبة تعكس جدية الحزب وطموحه في إحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية.

 

 تقدم حزب العدل بـ7 مرشحين في 7 محافظات

 

وفي اليوم الأول لتقديم الأوراق، تقدم حزب العدل بـ7 مرشحين في 7 محافظات، وصفهم الحزب بأنهم “فرسان في ميادين المسئولية”، يحملون ضميرًا حيًا، وصوتًا للناس، ويشكلون ظهرًا للمظلوم.
 

الحصان” و”الشاكوش” رمزان انتخابيان

 

واختار الحزب “الحصان” و”الشاكوش” كرمزين انتخابيين، يعكسان رؤيته في البناء والمواجهة وتصحيح المسار.

ويؤكد الحزب أن مشاركته ليست مجرد ترشح، بل تمثيل حقيقي لطموحات الناس، وسعي لكسر احتكار المجالس، وفتح أبواب المسئولية لوجوه جديدة وأفكار نظيفة.

 

وكان حزب حماة الوطن، شهد امس الإثنين، الاجتماع التنسيقي الثاني للقائمة الوطنية من أجل مصر، لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.
 شارك في الاجتماع ممثلين عن أحزاب: حماة الوطن - مستقبل وطن  - الجبهة الوطنية - الشعب الجمهوري - المصري الديمقراطي الاجتماعي - العدل - التجمع - إرادة جيل - الحرية - الوفد - الإصلاح والتنمية - المؤتمر - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وواصل المشاركون، المناقشات بشأن تفاصيل إعداد القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك الاستعدادات الخاصة للخروج بمشهد ديمقراطي يليق بالدولة المصرية لانتخاب مجلس الشيوخ 2025.

وأسفر الاجتماع عن الآتي:

أولا: أكد ممثلو الأحزاب السياسية، التوافق على أهمية التمسك بالمعايير الموضوعية اللازمة في اختيار مرشحي القائمة، والتي ترتكز على النزاهة والشفافية، والقدرة على تحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري.

ثانيا: مناقشة الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والخطة الإعلامية خلال الفترة المقبلة، وفقًا للمواعيد المقررة والضوابط التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما أقره القانون في هذا الشأن.

ثالثا: التوافق على تضافر الجهود بين كافة الأحزاب السياسية أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر، لتحقيق نسبة مشاركة كبيرة في الانتخابات، بما يليق بأهمية مجلس الشيوخ ودوره الوطني.

رابعا: الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة عملية الدعاية الانتخابية للقائمة الوطنية من أجل مصر، ترتكز في الأساس على أهمية تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، للخروج بمشهد يليق بالدولة المصرية، لا سيما وأن المشاركة الإيجابية هي الضمانة الحقيقية لنجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

خامسًا: دعا ممثل الجبهة الوطنية، لعقد الاجتماع التنسيقي الثالث في مقر الحزب، في وقت سيتم تحديده لاحقًا.

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