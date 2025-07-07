محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية بـ 230 درجة

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦.

درجات القبول بالثانوية العامة

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، بأنه تم تحديد مجموع ٢٣٠ درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و٢٠٠ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام.

جانب من الاعتماد، فيتو

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوي العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول ٥٠٪ من الناجحين والبالغ عددهم ١٢٦٠٠ طالبًا من إجمالي ٢٥٢١١ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

تحديد لتكنولوجيا المجموعات

وعلى جانب أخر، تم تحديد مجموع ٢٣٠ للمدرسة الفنية العسكرية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات، علي أن يخضع الطلاب للمقابلة الشخصية، ٢٣٠ درجة للمعدات الثقيلة، وقسم لوجستيات ٢٣٥ على أن يخضع الطلاب للمقابلة الشخصية، و٢١٥ الأقسام الميكانيكية.

جانب من الاعتماد، فيتو

كما حددت درجة ٢١٥ لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين، ٢١٥ لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ما عدا التجميل ٢٠٥ درجة، ولفصول الخدمات بها ٢٠٠ درجة، والزخرفية الصناعية بنات ١٩٥ درجة.

جانب من الاعتماد، فيتو

قبول الطلاب بالمدارس الفنية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته، ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية، ما عدا بالمدارس التالية، ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات – الإسماعيلية المعمارية الصناعية – الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة- الفنية التجارية) يمكن للطلاب الذين أتموا الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية.

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.