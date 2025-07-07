الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إنزال 50 ألف زريعة بلطي ببحيرة الصيادين في الإسماعيلية (صور)

جانب من إنزال الزريعة،
جانب من إنزال الزريعة، فيتو

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي بإلقاء عدد (50 ألف) بمنطقة بحيرة الصيادين، ويأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الثروة السمكية وتطوير المسطحات المائية.  

محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية بـ 230 درجة

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

دعم الثروة السمكية في الإسماعيلية 

ومن جانبه أشار المهندس أحمد النبوي مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في محافظة الإسماعيلية، أنه تنفيذًا لتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتنمية الثروة السمكية بنطاق المحافظة وبالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تم إنزال (50  ألفا) من زريعة الأسماك البلطي في المسطحات المائية بمدينة الإسماعيلية. 

جانب من إنزال الزريعة، فيتو
جانب من إنزال الزريعة، فيتو

إلقاء كميات أخرى خلال الأيام القادمة 

وخلال الأسابيع القادمة سيتم إلقاء كميات أخرى من الزريعة بعدد من مراكز المحافظة؛ لزيادة المخزونات السمكية. 

جانب من إنزال الزريعة، فيتو
جانب من إنزال الزريعة، فيتو

وتنفيذًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة من الأسماك، باعتبارها أحد أهم مصادر البروتين، مشيرًا أن الزريعة السمكية تخضع إلى الفحص البيطري قبل إنزالها بالمسطح المائي، للتأكد من مدى جودتها وجاهزيتها للإلقاء، لافتًا إلى أن عمليات الإنزال للزريعة تجري وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الثروة السمكية بحيرة الصيادين بالاسماعيلية المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية بـ 230 درجة

غرق دار تحفيظ قرآن وجراجات بسبب انفجار ماسورة المياه بمجمع محاكم الإسماعيلية (صور)

تحويلات مرورية في الإسماعيلية بسبب كسر ماسورة مجمع المحاكم

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الصورة الأولى للاعب المنتخب السابق إبراهيم سعيد عقب إخلاء سبيله

مررت بأصعب الظروف، مها الصغير تكشف حقيقة سرقتها لوحة الفنانة الدنماركية

بعد سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، المصريون يوجهون رسائل لأحمد السقا بشأن طليقته

"الرقاصة تيجي هنا تتشهر"، يثير أزمة بجلسة مناقشة تعديل قانون التعليم

غطاسون يبحثون عن المفقودين في حادث سقوط سيارة من معدية دشنا (صور)

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

ارتفاع كبير فى سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

8 استقالات بمجلس النواب للترشح بانتخابات الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الضرب بالحذاء فى المنام وعلاقته باتخاذ قرارات متهورة

من قصص القرآن الكريم.. هل كان "آزر" والد سيدنا إبراهيم أم "عمه"؟.. الشعراوي يحل اللغز

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية