قدميها كوجبة خفيفة، طريقة عمل القرص الطرية

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى مصر ويعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث تقدم كوجبة خفيفة مع الشاي.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:

4 أكواب دقيق أبيض منخول

1 كوب سمن بلدي (أو زبدة)

1/2 كوب زيت

1 كوب لبن دافئ (يمكن زيادته حسب الحاجة)

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة سمسم (اختياري)

1 ملعقة صغيرة محلب مطحون (اختياري لإضفاء نكهة مميزة)

طريقة عمل القرص الطرية:-

في كوب، ضعي الخميرة مع السكر ونصف كمية اللبن الدافئ واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تتفاعل وتكون رغوة.

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الملح، والمحلب (إن وجد)، والسمسم.

أضيفي السمن والزيت وابدئي في فركهم جيدا مع الدقيق حتى يشبه الخليط الرمل الناعم.

أضيفي خليط الخميرة واللبن بالتدريج، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة لا تلتصق باليد.

غطي العجينة واتركيها تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

بعد التخمير، شكلي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

افردي كل كرة قليلا بيدك أو باستخدام النشابة (ممكن تتركيها سميكة قليلا إذا أردتها طرية جدا).

ضعيها في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة، واتركيها 10 دقائق لتختمر ثانية.

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية.

امسحي وجه كل قرص بقليل من اللبن أو صفار البيض مع رشة فانيليا (للون الذهبي).

اخبزيها لمدة 15–20 دقيقة حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي جميلا.

بعد إخراجها من الفرن، يمكنك دهنها بقليل من السمن أو الزبدة وهي ساخنة لتظل طرية ولامعة.

يمكن حشو القرص بالعجوة أو الجبن حسب الرغبة.

تحفظ في وعاء محكم الغلق بعد أن تبرد تمامًا للمحافظة على طراوتها.

تحتوي على طاقة عالية بفضل السمن والدقيق، ومناسبة للأطفال والكبار، ومثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة.

طريقة عمل القرص الطرية

ولعمل الفايش الصعيدى

مكونات عمل الفايش الصعيدى:-

1 كيلو دقيق أبيض.

1 كوب سمن أو زبدة.

1 كوب لبن دافئ (حسب الحاجة).

1/2

كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية (أو خميرة بلدي إذا كانت متوفرة).

نصف ملعقة صغيرة محلب مطحون.

1/4 ملعقة صغيرة مستكة مطحونة.

رشة ملح.

سمسم (اختياري).

طريقة عمل الفايش الصعيدى:

في الصعيد، يفضل استخدام خميرة بلدي يتم تحضيرها مسبقا من خبز قديم مخمّر، وتترك تختمر طبيعيا في الشمس.

لكن يمكن استخدام الخميرة الفورية كبديل.

في وعاء كبير، يُخلط الدقيق مع السكر، المحلب، المستكة، ورشة الملح.

يضاف السمن أو الزبدة وتُفرك المكونات جيدًا حتى يمتزج السمن مع الدقيق ويصبح القوام رملي.

تذوب الخميرة في قليل من اللبن الدافئ مع ملعقة سكر، وتُترك لتختمر.

تضاف إلى الخليط مع باقي كمية اللبن تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

تغطى العجينة وتُترك في مكان دافئ حتى تختمر لمدة 1 إلى 2 ساعة.

يُفرد العجين على شكل أسطوانات سميكة، وتُرص في صينية مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

يمكن رش الوجه بالسمسم.

الخبز على مرحلتين:

أولًا: يُخبز في فرن متوسط (180 درجة) لمدة 10-15 دقيقة حتى يتماسك قليلا دون أن يتحمّر.

ثانيا: يخرج ليبرد قليلا، ثم يُقطع شرائح ويُعاد للفرن حتى يتحمص ويأخذ لونا ذهبيا.

كلما زادت مدة التخمير، زادت النكهة المميزة للفايش.

يمكن حفظ الفايش لفترة طويلة في وعاء محكم، لأنه جاف ولا يفسد بسهولة.

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