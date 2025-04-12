طريقة عمل القرص الطرية، أحلى من الجاهزة

طريقة عمل القرص الطرية، القرص الطرية من المخبوزات المصرية الشهيرة التي تقدم كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء بجانب كوب الشاي ولها عشاق كثيرون.

وطريقة عمل القرص الطرية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القرص الطرية.

مكونات عمل القرص الطرية:

4 أكواب دقيق (منخول)

نصف كوب سمن بلدي أو زبدة مذابة

نصف كوب زيت

كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة)

3 ملاعق كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا (اختياري)

سمسم (اختياري للوجه)

بيضة + ملعقة حليب لدهن الوجه

للحشوة (اختياري):

عجوة (تمر) مع قليل من السمن ورشة قرفة

طريقة عمل القرص الطرية:

لتخمير الخميرة، في كوب، نضع الخميرة مع ملعقة صغيرة من السكر وقليل من الحليب الدافئ، ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.

في وعاء كبير، نضع الدقيق، البيكنج بودر، السكر، الملح، ونخلطهم جيدًا.

نضيف السمن والزيت، ونفرك المزيج بالأصابع حتى يتشرب الدقيق الدهون ويصبح مثل الرمل.

نضيف خليط الخميرة والفانيليا، ثم نبدأ بإضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتضاعف في الحجم.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية.

نفرد كل كرة ونضع الحشوة بداخلها (إذا رغبت)، ثم نغلقها ونضغط عليها قليلًا لتأخذ شكل القرص.

نضع الأقراص في صينية مدهونة أو على ورق زبدة.

ندهن الوجه بخليط البيض والحليب، ويمكن رش القليل من السمسم.

نخبز في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180-200 درجة مئوية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تأخذ لونًا ذهبيًا.

تترك لتبرد قليلًا ثم تُقدَّم مع الشاي أو الحليب.

طريقة عمل القرص الطرية

ولعمل القراقيش

مكونات عمل القراقيش:

2 كوب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زبدة (أو سمنة)

1/4 كوب حليب دافئ

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة محلب (اختياري)

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/4 كوب سمسم (للتزيين)

1 ملعقة كبيرة حليب (لدهان الوجه)

طريقة عمل القراقيش:

في وعاء صغير، ضعي الماء الدافئ مع الخميرة والسكر.

اتركي المزيج لمدة 10 دقائق حتى تنشط الخميرة وتبدأ في الفوران

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا.

في وعاء كبير، ضعي الدقيق والملح والمحلب (إذا كنتِ تستخدمينه) واخلطيهم جيدًا. أضيفي الزبدة (أو السمنة) واخلطي المكونات حتى تتجانس.

أضيفي الخميرة المنشطة والبيضة والفانيليا، وابدئي في إضافة الحليب الدافئ تدريجيًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اعجني العجينة جيدًا لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم غطيها واتركيها لتتخمر في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

بعد أن تختمر العجينة، قومي بتقسيمها إلى كرات صغيرة بحجم الجوز.

افردي كل كرة على شكل قرص رقيق باستخدام يديك أو الشوبك.

ضعي السمسم في طبق صغير، ومرري كل قرص في السمسم من الجهتين ليغطي السمسم سطحه.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي الأقراص على صينية خبز مفروشة بورق زبدة، واتركي مسافة بين كل قطعة.

في وعاء صغير، اخفقي ملعقة الحليب ودهنِي بها وجه القراقيش لتصبح لامعة.

اخبزي القراقيش في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

اتركي القراقيش لتبرد قليلًا قبل تقديمها، يمكنك تناولها مع الشاي أو القهوة.

يمكنك إضافة بعض المكسرات المفرومة إلى العجينة للحصول على طعم إضافي.

تأكدي من ترك العجينة تتخمر جيدًا حتى تصبح القراقيش هشة ولذيذة.

وتقدم القراقيش كوجبة خفيفة على الإفطار أو العشاء مع كوب الشاى ويمكن تناوله كوجبة سناكس، وهى طيبة المذاق وعشاقها كثيرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.