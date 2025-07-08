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رياضة

شاهد، أهداف فريق فلومينينسي قبل مواجهة تشيلسي بنصف نهائي كأس العالم للأندية

فلومينيسي،فيتو
فلومينيسي،فيتو

كأس العالم للأندية، يلتقي تشيلسي ضد نظيره فلومينينسي، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشرت شبكة DAZN عبر صفحتها فيديو لأفضل أهداف فريق فلومينينسي ببطولة كأس العالم للأندية.

وأعلنت مجموعة قنوات MBC عن نقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة ومنصة “شاهد”، على أن يتولى التعليق على المبارتين كل من فارس عوض وفهد العتيبي.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيلتقي تشيلسي أمام فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي على أرضية ملعب “ستاد ميتلايف”، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتنقل جميع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شبكة “DAZN” العالمية  بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، لذلك يمكنكم الآن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي عبر باقة قنوات الشبكة العالمية، والمتوفرة في كافة أنحاء دول العالم بالاضافة لنقل عدد من المباريات عبر شاشة قنوات mbc.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي  المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

الفوز على بالميراس البرازيلي

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

في المقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، ليحقق انتصار صعب على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.

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