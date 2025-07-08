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صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 52 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية

شهداء غزة، فيتو
شهداء غزة، فيتو

أفادت وزارة الصحة بغزة أن مستشفيات القطاع استقبلت 52 شهيدًا و262 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية، في استمرارٍ لسياسية الإبادة الجماعية والتهجير لسكان القطاع المحاصر.

ضحايا العدوان الإسرائيلي

ذكرت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 57,575 شهيدا و136,879 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، هذا دون احتساب عدد الشهداء الذين قضوا تحت الأنقاض ولم يتم العثور عليهم بعد أو يصعب استخراج جثامينهم.

استشهاد 54 شهيدا في غارات إسرائيلية

خلال ذلك، قالت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 54 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 30 جنوبي القطاع.

كما قال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى بارتقاء شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي على سيارة شرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما قال الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسعف خلال محاولة إنقاذ الجرحى عقب قصف الاحتلال تجمعات شرق الشيخ رضوان بغزة.

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