من قلب القاهرة هنا صوت العرب.. ذكرى ولادة إذاعة حررت الأمة ووحدت كلمتها.. قصفها الاحتلال الإسرائيلي وأعادتها دمشق.. وواجهت العدوان الثلاثي بكلمات أقوى من الرصاص

إذاعة صوت العرب، إذاعة عربية شهيرة، بدأت لهدف سياسى فى البداية، وأنشئت لدعم حركات التحرر والقومية العربية فى الوطن العربى ثم أصبحت إذاعة عامة تلبى جميع مطالب الجماهير من أغانٍ وبرامج ومسلسلات درامية أو كوميدية فقدمت مسلسلات عن الموسيقار محمد عبد الوهاب، نجيب الريحانى، وروز اليوسف.

وفى مثل هذا اليوم الرابع من يوليو 1953، وفى تمام السادسة مساء انطلقت من القاهرة إذاعة صوت العرب، الأمر الذي جعل قيادة العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 تقرر قصف محطات إرسالها فى أبى زعبل. وقد بلغ نجاح صوت العرب فى معالجته للعدوان الثلاثى؛ فبعد أن دمر العدوان محطات إرسال أبى زعبل لم يتوقف إرسال صوت العرب، بل أذهل الجميع بأن انطلق نداؤه مرة أخرى من دمشق، بصوت المذيع صلاح عويس، وفى نفس اليوم انطلق نفس النداء من تونس، ثم من عمان، وبيروت، وطرابلس الغرب، فى تضامن عكس وحدة الأمة العربية.

توصيل أهداف الثورة ودعم حركات التحرر

بدأت فكرة إنشاء إذاعة صوت العرب منذ 1953، وكان السبب الرئيسى لإنشائها مساعدة الدول العربية والأفريقية فى الحصول على الاستقلال، ودعم حركات التحرر فى إطار ثورة 1952، بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر، وتأكيدًا على الفكرة الرئيسة بعد إعلان الجمهورية فى مصر والاستقلال، ورغبة فى توصيل أهداف الثورة للشعب، ثم استمرت صوت العرب لفترة زمنية ليست قصيرة فى دعم الدول العربية والأفريقية للتحرر من أى استعمار، وتعميق فكرة الجمهوريات الجديدة فى الشعوب والدول العربية.

برنامج قصير فى البداية

بدأ إرسال صوت العرب كبرنامج إذاعى لمدة ثمانٍ وعشرين دقيقة يوميا قبل أن يتحول إلى إذاعة مستقلة، أصبحت أشهر الوسائل الإعلامية فى المنطقة العربية وأكثرها تأثيرا فى القضايا العربية خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضى.



أحمد سعيد رئيس صوت العرب الراحل



ويحكى الإذاعى أحمد سعيد أول مذيع فى صوت العرب كيفية بدء إرسال صوت العرب فيقول: بدأ التفكير فيها على يد رجل الشئون العربية فى المخابرات العامة المصرية عام 1953 النقيب الشاب فتحى الديب. وكانت لها أهداف قومية محددة، من أهمها توعية المواطن العربى بالمخططات التآمرية التى تحاك ضده، والدعوة لتحرير الوطن العربى من المستعمرين، وإيضاح أهداف ثورة 23 يوليو.

معركة عودة ملك من المنفى

خاضت إذاعة صوت العرب أولى معاركها السياسية بعد شهر ونصف الشهر على إرسالها، بوقوفها مع الحق فى معركة محمد الخامس ملك المغرب عندما نفته الحكومة الفرنسية خارج المغرب، فشنت صوت العرب حملة كبرى ناجحة، لإلغاء الحماية الفرنسية عن المغرب وعودة ملكها، وإستمرت صوت العرب تواكب مسيرة الأمة العربية، وتخوض المعارك الإعلامية لتحقيق أهدافها، وسارت من نجاح إلى نجاح، وفى بعض البلدان العربية، مثل الجزائر، واليمن؛ كان ممنوعًا على الناس سماع صوت العرب، فكانوا يسمعونها فى حلقات سرية فى بعض البيوت، وينقلون ما سمعوه لبقية الناس.

أمينة صبرى أول سيدة ترأس صوت العرب

نظرا للنجاح الكبير لصوت العرب؛ فقد امتد إرسالها من نصف ساعة، فى يوليو 1953، إلى ساعتين يوميًا، فى يناير 1954، إلى سبع ساعات فى يوليو من نفس العام، ثم 21 ساعة عام 1990، وبعد محنة غزو الكويت، صدر قرار وزير الإعلام، صفوت الشريف، بمد إرسالها إلى 24 ساعة.كانت أول من قدم البرامج ذات الدقيقة ونصف، والحوار السياسى الجاد مع المستمعين، من خلال برنامج "حوار مع مستمع".

صالح جودت أول رئيس

كان الشاعر الكبير صالح جودت أول رئيس لإذاعة صوت العرب، إلا أن الانطلاقة الحقيقية لصوت العرب كانت مع الإذاعى الراحل أحمد سعيد الذى بالخطاب الإعلامي الحماسى، والذى كان ملائمًا لتلك الحقبة الثورية. واتخذت صوت العرب شعارًا لها، بنشيد “أمجاد يا عرب أمجاد.. فى بلادنا كرام أسياد“ التى كتبها الشاعر عبد الفتاح مصطفى، ولحنها أحمد صدقى، وغناها كارم محمود. أما افتتاحيتها فبدأت بصوت الإذاعى حسنى الحديدى، والذى كان كبيرًا للمذيعين بالإذاعة المصرية وقت إنشائها: (هذا صوت العرب، الناطق بلسانِكم، والمعَبر عن وحدتكم. يأتيكم من قلب العروبة النابض القاهرة)، ثم كلمة رئيس مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب، ثم ”نشيد النصر لنا" وكلمة أمين عام جامعة الدول العربية عبدالخالق حسونة، وانتهى الإرسال بحوار مع الموسيقار محمد عبدالوهاب حول دور الأغنية فى خدمة القضايا العربية، ثم نشيد فلسطين “أخى جاوز الظالمون المدى.. فحق الجهاد وحق الفدا”.

توالى على رئاسة صوت العرب بعد صالح جودت وأحمد سعيد الذى ترك منصبه بعد نكسة 67 ليتولى يحيى أبو بكر، محمد عروق، سعد زغلول نصار، أمين بسيونى، حلمى البلك، حمدى الكنيسى،محمد مرعى، محمد فهيم، أمينة صبرى كأول امرأة ترأسها، نبيلة مكاوى، عبد الرحمن رشاد، لمياء محمود، منال هيكل وأخيرا عبد الرحمن البسيونى.

صالح جودت أول رئيس لصوت العرب

كما قام على إذاعة صوت العرب كفاءات إعلامية ومبدعين فى كل المجالات، عملوا بها منهم: فاروق خورشيد، بهاء طاهر، الشاعر هارون هاشم رشيد، السيد الغضبان، وكانت أول من أوفد مراسلين للخارج، لنقل معارك الثوار فى شمال إفريقيا والخليج، من أشهرهم الإعلامى الراحل أمين بسيونى، صلاح عويس اللذان كان لهما دور قوى فى الإنتاج الغنائى القومى الذى لا يزال يتردد حتى يومنا، مثل "دعاء الشرق"، "الروابى الخضر" لعبدالوهاب، بلدى أحببتك يا بلدى"، والنشيد القومى الجزائرى لمحمد فوزى.

ليالى الشرق وحديث الذكريات أشهر البرامج

قدمت صوت العرب العديد من البرامج، المميزة التى ارتبطت بوجدان المستمعين فى مصر، والوطن العربى، ولا زالت حتى الآن من علامات الإذاعة المصرية بشكل عام، كان يقدمها كبار المذيعين ومنها: ليالى الشرق لحلمى البلك، ومنتهى الصراحة لوجدى الحكيم، أضواء على الجانب الآخر لنجوى أبو النجا، حديث الذكريات لأمينة صبرى، قصاقيص لحمدى الكنيسى، قرأت لك لوفيق مازن، وغيرها. ومن أشهر المسلسلات التى قدمتها صوت العرب: فى بيتنا رجل، العمر لحظة، نادية، ثلاثية نجيب محفوظ، وغيرها.

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