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رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع صفقة من دوري المحترفين على سبيل الإعارة

محمود عجيب، فيتو
محمود عجيب، فيتو

الدوري المصري، أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، عن ثاني صفقاته الجديدة لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

وتعاقد الاتحاد مع محمود عجيب مهاجم نادي ديروط، أحد أندية دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” على سبيل الإعارة لمدة موسم.

 

وكان الاتحاد قد تعاقد مع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك الأسبق بعد نهاية عقده مع مودرن سبورت.

وتوصل الاتحاد لاتفاق لضم نور علاء لاعب وسط سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

كما نجح الاتحاد في التوصل لاتفاق لتجديد عقد لاعب الوسط ناصر ناصر لموسمين مقبلين.

 

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، في وقت سابق، رسميا اعتماد تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الجديد بقيادة أحمد سامي.

تشكيل الجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سامي

أوضح الحساب الرسمي للاتحاد السكندري، أن تشكيل الجهاز الفني الجديد جاء كالتالي:

1- أحمد سامي.. مدير فني.

2- أحمد سعيد أوكا.. مدرب.

3- صلاح أمين.. مدرب.

4- حسن نصر.. مدرب حراس مرمى.

5- محمد أيمن هلال.. محلل أداء.

 

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