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رياضة

قبل مباراة الزمالك، سموحة يجدد الثقة بأحمد سامي

أحمد سامي، فيتو
أحمد سامي، فيتو

كشف مصدر بنادي سموحة، عن منح المدرب أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الثقة الكاملة من قبل فرج عامر رئيس النادي، وذلك حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»: "المهندس فرج عامر منح أحمد سامي الثقة الكاملة، حتى نهاية الموسم الجاري من مسابقة الدوري وكذلك كأس مصر".

وأضاف: "حتى في حال خسر سموحة أمام الزمالك في بطولة كأس مصر، هذا لن يغير شيئا في القرار وسامي مستمر مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ولا نية إطلاقًا رحيله".

وواصل: "أحمد سامي تلقى عرضًا لتدريب نادي المصري البورسعيدي عقب رحيل علي ماهر، ولكن المدرب رفض وتمسك في البقاء مع سموحة حتى نهاية الموسم الجاري".

واختتم: "أحمد سامي سيكمل الموسم الحالي مع سموحة، ومن الممكن أن يرحل عن تدريب الفريق بعد نهاية الموسم، ولكن المؤكد أن المدرب مستمر مع الموج الأزرق ولن يرحل".

 

سموحة ضد الزمالك

ويستعد فريق سموحة، لمواجهة الزمالك غدًا السبت في دور الثمانية لبطولة كأس مصر والمقرر لها في التاسعة والنصف مساءً بإستاد القاهرة الدولي.

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