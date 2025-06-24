الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع أحمد سامي مديرا فنيا

كشف مسؤولي نادي الاتحاد السكندري، أن محمد أحمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنهى إجراءات التعاقد مع الكابتن أحمد سامي ليكون المدير الفني لكرة القدم للموسم المقبل وسط حالة من التفائل بتلك الخطوة.

أحمد سامي مديرا فنيا للاتحاد

وأكدوا أن مساعي سلامة، نجحت في إقناع الكابتن أحمد سامي بتولي مهمة الفريق الأول لكرة القدم ليكون مديرًا فنيًّا لها، بعد جلسة مطولة انتهت منذ قليل، جرى فيها الاتفاق على مل الأمور وخلال ساعات سيصل المدير الفني للاتحاد إلى النادي لتسلم مهام عمله.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، أن تلك الخطوة تعد أولى الخطوات لتصحيح مسار فريق كرة القدم، بعد اجتماع محمد سلامة مع جهاز الكرة واللاعبين.

إنهاء أزمة المرتبات

وكان قد أنهى محمد أحمد سلامة، القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، أزمة مرتبات العاملين بالنادي بعد تدخله المباشر وضخ أموال في خزينة النادي لصرف المستحقات المتأخرة، والتي تأخرت بسبب استقالة رئيس النادي ونائبه وما تلاها من إجراءات قانونية وإدارية.

كما زار سلامة فريقي كرة القدم والسلة بالنادي، حيث عقد اجتماعات مع اللاعبين والأجهزة الفنية لتحفيزهم على تقديم أداء يليق باسم النادي وجماهيره العريقة، مشددًا على ضرورة تحقيق نتائج ترضي الجمهور، لا سيما في كرة السلة.

وتفقد القائم بأعمال رئيس النادي فرع النادي بسموحة، حيث عقد لقاءً مغلقًا مع اللواء أيمن عوض، مدير الفرع، لمناقشة معوقات العمل، كما قام بإرسال معدات ومهندسين لصيانة ملعب كرة القدم بالنادي.

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