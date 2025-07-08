مشاركة مميزة للأزهر في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب.. جناح المشيخة يحتفي بالعلامة عبدالله دراز.. ركن خاص للفتوى للرد على تساؤلات الجماهير.. هدايا خاصة للأطفال وكتب بسعر التكلفة (صور)

انطلقت خلال الساعات الماضية فعاليات جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يُقام في نسخته العشرين خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025، وذلك بتنظيم مشترك بين مكتبة الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

شخصية جناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

ويحتفي جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، والذي مثَّل الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.

ويضم جناح الأزهر عدة أركان تفاعلية وتثقيفية متميزة بجانب منفذ بيع الكتب والإصدارات، من بينها: ركن الفتوى، وركن الطفل الذي يقدم أنشطة تربوية وتعليمية، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن فن الخط العربي، حيث يتعلم الزوار كتابة أسمائهم بمختلف الخطوط من خلال ورش ودورات تدريبية موجهة للكبار والصغار، مع التعريف بأماكن تعليم الخط في مصر والمنصات الإلكترونية المتخصصة.

إقبال كبير على جناح الأزهر في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه، حظي جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور جماهيري لافت، نظرًا لما يقدمه من محتوى علمي وثقافي متنوع، يتصدره إصدارات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومنشورات مركز الأزهر العالمي للترجمة، الهادفة إلى التصدي لخطاب العنف والإسلاموفوبيا، وتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام في مختلف الثقافات.

كما يعرض المركز الإعلامي بالأزهر، على شاشات خاصة بالجمهور، مجموعة من الأفلام الوثائقية والفيديوهات التي تسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وسِيَر أعلامه من العلماء والمصلحين، ومواقفه الوطنية والإنسانية.

وتأتي مشاركة الأزهر في هذا المنتدى الثقافي استمرارًا لحضوره الفاعل في أبرز الفعاليات الثقافية؛ حيث يقدَّم أنشطة متنوِّعة مثل الندوات والمسابقات والعروض التفاعلية التي تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

ويقع جناح الأزهر الشريف هذا العام بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة تُسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الزوار.

هدايا وكتب بسعر التكلفة بجناح الأزهر في معرض الإسكندريَّة للكتاب

يشهد جناح الأزهر الشريف بمعرض مكتبة الإسكندريَّة للكتاب، في دورته العشرين، إقبالًا واسعًا من الزوَّار، خاصة من فئة الشباب، الذين توافدوا لليوم الثاني على التوالي على منفذ بيع الكتب بالجناح، في مشهد يعكس حرص الجمهور على المعرفة وسعيهم لاقتناء إصدارات الأزهر التي تعالج أبرز القضايا الفكريَّة والمجتمعيَّة المعاصرة.

ويحرص الأزهر من خلال جناحه المتميز على تقديم باقة متنوِّعة من الإصدارات التي تجمع بين عمق التراث وأصالة المنهج، وبين معالجات واقعية لقضايا العصر؛ حيث تشمل الكتب المعروضة موضوعات معاصرة مثل مجابهة العنف، ومكافحة الإسلاموفوبيا، وقضايا الشباب، فضلًا عن إصدارات تسلِّط الضوء على التصورات الصحيحة لعلوم الدين.

وفي بادرة تعكس اهتمام الأزهر بتعزيز الوعي وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة، تُطرح معظم الكتب والإصدارات بسعر التكلفة، فيما تُوزَّع بعضها كهدايا مجانية، وعلى رأسها مجلة الأزهر، وكتب خاصة بالعقيدة والحج، وأخرى موجهة لفئة الشباب، في خطوة تهدف إلى ترسيخ القيم الإيجابيَّة وتوسيع دائرة الاطلاع لدى الفئات الناشئة.

ولم تُغفل مشاركة الأزهر هذا العام الجانب التفاعلي؛ حيث يتضمن الجناح عددًا من الأركان الثقافيَّة والتعليميَّة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، من أبرزها: ركن الفتوى، الذي يقدم إجابات وافية من علماء الأزهر على أسئلة الجمهور، وركن الطفل، الذي يجمع بين التَّعليم والتَّسلية، وركن فن الخط العربي، الذي يتيح للزوَّار تجربة فنية مباشرة، إلى جانب ركن قطاع المعاهد الأزهرية، الذي ينظم ورشًا فنية وتوعوية تعزِّز الانتماء وتعمِّق الفهم الديني والثقافي.

كما يعرض الجناح مجموعةً مختارةً من الإصدارات الفكرية والعلمية الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومركز الأزهر العالمي للترجمة، وهي إصدارات تُسهم في تعزيز الخطاب الديني الرصين وترسيخ مبادئ الوسطية.

تعزيز جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الأزهر والجمهور

وتأتي هذه المشاركة النشطة امتدادًا للدور الرائد الذي تضطلع به منطقة الإسكندرية الأزهرية في خدمة المجتمع، وحرصها على تعزيز جسور التواصل الثقافي والمعرفي بين الأزهر والجمهور، وذلك ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى نشر الفكر المستنير ورفع الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع.

مجلس حكماء المسلمين يشارك بجناح خاصٍّ في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

كما يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناح خاصٍّ في فعاليات الدورة العشرين لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، التي انطلقت يوم الاثنين، بتنظيم مشترك بين مكتبة الإسكندرية والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين، واتحاد الناشرين العرب، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الثقافيَّة ودُور النشر العربية والدولية.

وقد افتتح المعرض الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور عددٍ من الشخصيات الأكاديميَّة والدبلوماسيَّة البارزة، من بينهم الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، حيث قامَا بزيارة جناح مجلس حكماء المسلمين، واطَّلعا على أبرز إصدارات المجلس في مجالات الحوار بين الأديان، وتجديد الفكر الإسلامي، وتعزيز السِّلم المجتمعي، والتوعية بمفاهيم الاعتدال والوسطية.

وأشاد الدكتور أحمد زايد بمضامين منشورات المجلس، معتبرًا إيَّاها إضافةً نوعيةً للخطاب الثقافي والديني المعاصر، فيما نوَّه الدكتور الجندي بأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في مواجهة التطرف، وتحصين الشباب من الأفكار المنغلقة، مشيدًا بما يقدِّمه من فكر مستنير يرسِّخ قيم الأخوة الإنسانية.

وتأتي مشاركة مجلس حكماء المسلمين في إطار جهوده الرامية إلى نشر ثقافة الحوار والتسامح، ودعم الحضور الفكري والإنساني في المحافل الثقافية الكبرى، انطلاقًا من رسالته في تعزيز القيم المشتركة، وتفعيل دور العلماء والمفكرين في بناء مجتمعات أكثر وعيًا وتماسكًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.