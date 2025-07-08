رئيس منطقة الإسماعيلية يتفقد لجنة فايد المشتركة خلال امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية (صور)

أجرى فضيلة الدكتور مجدي بدوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية إلى لجنة فايد المشتركة، التي تضم معهدي بنين فايد وفتيات فايد، وذلك في إطار متابعته لسير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

متابعة امتحان البلاغة

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اللجان أثناء أداء طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة البلاغة، حيث اطمأن فضيلته على انتظام اللجان وسير الامتحانات في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأكد على أهمية توفير البيئة المناسبة التي تضمن للطلاب أداء الامتحانات في جو من الطمأنينة والتركيز.

كما حرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، على التأكد من الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية.



تشديدات على الالتزام بالضوابط

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية على ضرورة الانضباط الكامل داخل اللجان وخارجها، والالتزام بالإجراءات التنظيمية، بما يضمن سير الامتحانات دون أية معوقات، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًّا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

جانب من الجولة، فيتو

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

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