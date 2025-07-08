الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

تموين الإسماعيلية يضبط مخالفات بمحطات للوقود (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بنزين 95 بإحدى المحطات بالطريق الصحراوي والواقعة بنطاق مركز ومدينة فايد.  

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توجه فريق من مفتشى التموين بمقر الشكوى 

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أنه فور تلقي الشكوى توجه فريق من مفتشي مديرية التموين لبحث الشكوى وتم سحب عينة قانونية من بنزين ٩٥ وجارٍ إرسالها إلى المعامل المختصة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المحطة.

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

تحرير عدد من المحاضر 

واستكمالًا للدور الرقابي الذي تقوم به مديرية التموين، تم تحرير محضرين تموينيين لمحطات وقود أخرى بدائرة فايد بالإسماعيلية، إحداهما لوجود عطل في جهاز الـATG الخاص بالقياس الأرضي للخزانات بأحد المحطات في منتج بنزين 80 أوكتين.

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

والآخر للتوقف الجزئي عن ممارسة النشاط على الوجه الأكمل بعدم إحضار المنتجات البترولية إلى المحطة المذكورة. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وعلى جانب آخر، تم تحرير محضرين تموينيين لبيع المنتجات بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر لعدم الإعلان عن أسعار البوتاجاز والبيع بأزيد من السعر الرسمي، 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحال ومطاعم مدينة فايد، بالإضافة إلى تحرير عدد 12 محضر لعدم حمل شهادات صحية سارية خلال الحملة التموينية. 
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه؛ حفاظًا على الصحة العامة، وتكليفاته بالاستجابة لشكاوى المواطنين. 

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