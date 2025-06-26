امتحانات الثانوية الأزهرية 2025، عقوبات ضبط الطلاب بالغش داخل اللجان

أكدت مصادر مطلعة على تعليمات مشددة تم تعميمها على رؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للتعامل الفوري مع أي حالات غش باستخدام الهاتف المحمول أو محاولات انتحال الشخصية داخل اللجان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات.

إجراءات حاسمة للتعامل مع الغش وانتحال الشخصية في لجان الامتحانات الأزهرية

وبحسب التعليمات، فإنه في حالة ضبط طالب بحوزته جهاز هاتف محمول أثناء سير الامتحان، يتم تحرير محضر غش ضده، مع السماح له باستكمال أداء المادة حتى نهاية وقتها المقرر. كما يتم التحفظ على الهاتف وإرساله برفقة محضر الغش إلى الإدارة القانونية بالمنطقة، دون تسليمه إلى الكنترول.

وفي حال كان الجهاز المضبوط متصلًا بالإنترنت، يتم التحفظ عليه على حالته، مع إخطار المنطقة فورًا لإيفاد عضو قانوني من الإدارة للتعامل مع الموقف، وفي حال تطلب الأمر يُحال الأمر للنيابة العامة. ويجري تفريغ محتويات الهاتف من صور وتسجيلات وتوثيقها بمحضر رسمي، يُحتفظ رئيس اللجنة بصورة منه.

يُحرر محضر الغش من ثلاث نسخ أصلية: الأولى ترسل مع الهاتف (كحرز) إلى الإدارة القانونية بالمنطقة، والثانية ترفق ضمن أوراق الطالب وتُرسل إلى الكنترول العام، بينما تُحتفظ اللجنة بالنسخة الثالثة.

وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت التعليمات على ضرورة التحفظ الفوري على الشخص المنتحل واستدعاء الشرطة لتسلمه، وذلك بالتنسيق مع أفراد الأمن التابعين للمنطقة الأزهرية. ويتم تحريز ورقة الإجابة الخاصة به، وإرسالها في مظروف خاص إلى الكنترول العام مرفقة بمذكرة تفصيلية توضح ملابسات الواقعة.

كما تم التنبيه بعدم تسليم ورقة الإجابة الخاصة بالمنتحل إلى الشرطة تحت أي ظرف، على أن يتم إرسالها إلى الكنترول كجهة اختصاص، وإذا طلبتها النيابة العامة، يتم تسليمها رسميًا من خلال الكنترول العام فقط.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على التصدي لأي محاولة للإخلال بالعملية الامتحانية، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبًا وطالبة، البنين 38118 طالبًا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبًا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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