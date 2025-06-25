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محافظات

حملة من زراعة الفيوم تتحفظ على مخصبات ومبيدات زراعية مهربة

مخصبات زراعية، فيتو
مخصبات زراعية، فيتو

قال الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة علي محلات المبيدات والمخصبات، بالتعاون مع قسم مباحث التموين، بهدف منع تداول أي مبيد أو مخصب محرم استخدامه، أو مجهولة المصدر، أو مهرب الي أسواق المحافظة.

نتائج حملة مديرية الزراعة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي  سيارة محملة مبيدات ومخصبات زراعية 1100 كيس مبيدات و100 شكارة مخصبات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، لإحالتهم إلى جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل الي الأجهزة الأمنية المختصة لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تشديد العقوبة علي تهريب المبيدات والمخصبات الزراعية

يذكر أن هناك حزمة  من الإجراءات المشددة التى اتخذتها وزارة الزراعة لمواجهة مافيا تهريب المبيدات المغشوشة إلى الأسواق المصرية، أولها التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين لجنة المبيدات ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة "المسطحات والبيئة - التموين – الإنتربول"،من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لجميع الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على جميع الكيماويات التى تدخل البلاد.

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كما اخذت وزارة الزراعة قرار بزيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، والاستمرار فى الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات

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