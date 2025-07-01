الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يطالب بسرعة استصدار قرارات لهدم المنشآت الآيلة للسقوط

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم مع رؤساء مجالس المدن، فيتو

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر الإجراءات اللازمة بشأن ملفات المنشآت الآيلة للسقوط، بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا بسرعة استصدار قرارات لهدمها، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلائها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

حصر المنشآت الآيلة للسقوط

أكد محافظ الفيوم أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مكلفة بحصر شامل ودقيق للمنشآت الآيلة للسقوط بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، سواء الكلية أو الجزئية، والتعامل الفوري مع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه القرارات، من خلال طرح حلول عملية وقابلة للتنفيذ، في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كل ما يخص المنشآت الآيلة للسقوط

كما وجه محافظ الفيوم بإعداد بيان تفصيلي بالقرارات الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بشتى مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدد المنشآت بكل مركز، وما تم إزالته من المنشآت بالفعل، وما لم يتم تنفيذه، وعدد قرارات الإخلاء، وتصنيف المنشآت"حكومي وأهلي" وتاريخ إنشائها، ومساحاتها، وعدد أدوارها، وجهات ولايتها، وموقفها من حيث أنها مأهولة بالسكان، أو غير مأهولة، بهدف وضع أولويات الإزالة لها.

حصر قرارات الترميم

وشدد محافظ الفيوم على أهمية حصر قرارات الترميم والصيانة الخاصة بالمنشآت، مع تصنيف  المنشآت من حيث المساحة وعدد الأدوار وجهة تبعيتها، مع مراجعة موقف قرارات الترميم، والصيانة السابقة، والتأكد من مدى الالتزام بتنفيذها، من الجهات المختصة أو ملاك العقارات، مع اقتراح حلول عملية قابلة التنفيذ من اللجنة للتعامل معها، مشددًا بسرعة التعاقد مع مقاولى الهدم لإزالة المنشآت الصادر بشأنها قرارات إزالة وتم إخلاؤها.

 

محافظ الفيوم يبحث خطة إنشاء مجمع صناعات مستلزمات الري الحديث

محافظ الفيوم يتابع المرحلة الثالثة للموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وأكد المحافظ أهمية القيام بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، بما يضمن تحقيق السلامة الإنشائية، ويحافظ على سلامة المواطنين بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا بتوفير المواقع البديلة للمواطنين الذين تم إخلاؤهم، والعمل على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكل أصول الدولة على أرض المحافظة، خاصة أراضي المنشآت الحكومية التى تم إزالتها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الإجراءات اللازمة الأستفادة القصوى الجهات المختصة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم المحافظ المرحلة الثالثة المنشات الايلة للسقوط اول مدن ومراكز المحافظة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

مواد متعلقة

النيابة تكلف بحصر المنشآت الآيلة للسقوط في الإسكندرية

إزالة عقار آيل للسقوط في جليم بالاسكندرية

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية