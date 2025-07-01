محافظ الفيوم يطالب بسرعة استصدار قرارات لهدم المنشآت الآيلة للسقوط

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، آخر الإجراءات اللازمة بشأن ملفات المنشآت الآيلة للسقوط، بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا بسرعة استصدار قرارات لهدمها، والتنسيق مع قوات الشرطة لإخلائها، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

حصر المنشآت الآيلة للسقوط

أكد محافظ الفيوم أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، مكلفة بحصر شامل ودقيق للمنشآت الآيلة للسقوط بجميع مدن ومراكز المحافظة، مع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الإزالة، سواء الكلية أو الجزئية، والتعامل الفوري مع المعوقات التي تعترض تنفيذ هذه القرارات، من خلال طرح حلول عملية وقابلة للتنفيذ، في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كل ما يخص المنشآت الآيلة للسقوط

كما وجه محافظ الفيوم بإعداد بيان تفصيلي بالقرارات الصادرة بشأن المنشآت الآيلة للسقوط بشتى مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدد المنشآت بكل مركز، وما تم إزالته من المنشآت بالفعل، وما لم يتم تنفيذه، وعدد قرارات الإخلاء، وتصنيف المنشآت"حكومي وأهلي" وتاريخ إنشائها، ومساحاتها، وعدد أدوارها، وجهات ولايتها، وموقفها من حيث أنها مأهولة بالسكان، أو غير مأهولة، بهدف وضع أولويات الإزالة لها.

حصر قرارات الترميم

وشدد محافظ الفيوم على أهمية حصر قرارات الترميم والصيانة الخاصة بالمنشآت، مع تصنيف المنشآت من حيث المساحة وعدد الأدوار وجهة تبعيتها، مع مراجعة موقف قرارات الترميم، والصيانة السابقة، والتأكد من مدى الالتزام بتنفيذها، من الجهات المختصة أو ملاك العقارات، مع اقتراح حلول عملية قابلة التنفيذ من اللجنة للتعامل معها، مشددًا بسرعة التعاقد مع مقاولى الهدم لإزالة المنشآت الصادر بشأنها قرارات إزالة وتم إخلاؤها.

وأكد المحافظ أهمية القيام بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، بما يضمن تحقيق السلامة الإنشائية، ويحافظ على سلامة المواطنين بشتى أنحاء المحافظة، موجهًا بتوفير المواقع البديلة للمواطنين الذين تم إخلاؤهم، والعمل على الاستفادة القصوى والاستغلال الأمثل لكل أصول الدولة على أرض المحافظة، خاصة أراضي المنشآت الحكومية التى تم إزالتها، بما يعود بالنفع على المواطنين.

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