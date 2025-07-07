الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 7-7-2025 في محافظة الفيوم

دواجن، فيتو
دواجن، فيتو

شهدت أسواق الفيوم، استقرارا في أسعار  الفراخ  البيضاء، انتاج المزارع،  اليوم الاثنين،  لليوم الثالث علي التوالي، وتراوحت الاسعارا ما بين  70 و80 جنيها للكيلو فراخ بيضاء انتاج المزارع.

بينما تراوحت اسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي  ما بين 65 و70 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات مابين 65 و70 حنيها للكيلو، اما الفراخ البيضاء الحشو فقد بلغ سعر الواحدة 90 جنيها،  وتراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و120 جنيها،  واسعار البط المولر مابين 85، و95 جنيها للكيلو،   والبط المولى تربية بيتي 85 جنيه،والبط الفرنساوي  الابيض مابين 80  و85 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 135  الي 140جنيها،  وسعر كيلو الارنب البلدي 100 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 150 و160 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

أما اسعار مشتقات الدواجن فقد بلغ  سعر كيلو البانيه   180  و 190 جنيها  وفي السوبر ماركت 210 جنيها،  وكيلو الاوراك مابين 75 و80 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 75 جنيها، كيلو صدور بالعظم 135 جنيها، كيلو الدبابيس135  جنبها، كيلو شيش طاووق 160 جنيها، كيلو حمام كداب 115 جنيه،  كيلو الدبابيس 110 جنيها، كيلو كبدة صافى 110  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 185 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 185 جنيها، كيلو شاورما ديبورية 100 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 185 جنيها، كيلو الاجنحة 55 جنيها، كيلو الهياكل 30 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الرابعة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 340 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم السبت 5-7-2025 في محافظة الفيوم

أسعار بيض المائدة اليوم الجمعة 4 يوليو 2025 في بورصة الدواجن

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الاثنين اسعار الدواجن اليوم اسعار الفراخ البلدي أسعار اللحوم اسعار الفراخ البيضاء

مواد متعلقة

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-2-2025 في محافظة الفيوم

وصلت 100 جنيه، ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-1-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

تراجعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 11-1- 2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في محافظة الفيوم

مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة «الفراخ تحلق خارج السرب».. ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن.. وتخفيضات تصل لـ 20% على أسعار الديك الرومي والبط في المحال التجارية

الأكثر قراءة

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، الفنانة الدنماركية توجه رسالة للمصريين وتكشف إجراءاتها ضد الإعلامية

التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا في تعديل قانون التعليم

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

بيان عاجل من السكك الحديدية عن خروج عربة بقطار القاهرة - الإسكندرية عن مسارها بالمنوفية

ليكيب الفرنسية: الأهلي يبدأ محادثات رسمية لضم ليونيل ميسي

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

وسام أبو علي يوجه صدمة جديدة للأهلي

قانون الإيجار القديم بين تصديق الرئيس أو الرفض، آخر مستجدات الأزمة

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

لو ليزا رفعت قضية.. عقوبات تنتظرها مها الصغير بسبب لوحة الفنانة الدنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود الهواري: القيم الدينية والأخلاقية الضمان الحقيقي لبناء المجتمعات

أحمد عمر هاشم: الهجرة مدرسة خالدة في الفهم والتخطيط والعمل والبناء

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية