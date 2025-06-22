الأحد 22 يونيو 2025
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محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80,56% حصل على الدرجات النهائية 11 طالب وطالب، والإعدادية مهني نسبة نجاح 72,6%.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم

غرفة عمليات تعليم الفيوم: لم ترد شكاوى من امتحان العربي

واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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الاعدادية المهنية الأم الاعدادية العامة الباعه الجائلين الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الش

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