الثانوية العامة بالفيوم، 3 حالات إغماء وهبوط داخل لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى

قال الدكتور خالد خلف قبييصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم: إن غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة رصدت اليوم حالتي إغماء وحالة هبوط، وتم إسعاف الطلاب المصابين بمقر اللجان، واستكملوا الثلاثة امتحان اللغة الانجليزية، ولم ترد إلى الغرفة الرئيسية أو غرف العمليات الفرعية، أية مخالفات أثناء سير الامتحان، أو شكاوى من مادة اللغة الإنجليزية، سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

لقاء رؤساء اللجان مع وكيل الوزارة

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، قد التقى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بمسرح مديرية التربية والتعليم، لوضع أسس العمل طوال فترة الامتحانات، وطرق التواصل بين رؤساء اللجان وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وغرفة عمليات المديرية الرئيسية.

تعليمات امتحانات الثانوية العامة

وشدد الدكتور خالد خلف قبييص على الالتزام بتعليمات الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، والتعليمات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وهي:

1- التواجد باللجنة الساعة 6 صباحًا على أقصى تقدير.

2- فتح صندوق الأسئلة الساعة 8:45 صباحًا بدقة.

3- عضو لجنة الإدارة وعضو مركز التوزيع يعملان بالتنسيق الكامل مع رئيس اللجنة، لدعم سير العمل.

4- عدم تبديل البابل شيت نهائيًا، وفي حال حدوث أي خطأ يتم تحرير محضر إثبات حالة وإرفاقه في مظروف منفصل.

5- التأكد من إغلاق أكياس الإجابة بإحكام وسلامتها قبل التسليم.

6- التواصل المباشر والمستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات.

7- إبلاغ حالات الغياب فورًا لغرفة العمليات.

8- تسليم أكياس الإجابة فور انتهاء اللجنة، وعدم مغادرة المقر إلا بعد التأكد من وصولها إلى مركز التجميع.

9- لا تُعقد لجان خاصة إلا بخطاب رسمي مرفق بتقرير طبي معتمد.

10- الالتزام التام بكافة القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

11- يُمنع تمامًا تواجد عمال المدرسة الأصلية داخل اللجنة.

12- التنبيه على الجميع بعدم اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين.

13- ضرورة توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

يذكر أن 19035 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة، بنظامها القديم والحديد، اليوم الأحد في مادة اللغة الإنجليزية، أمام 41 لجنة على مستوى المحافظة، منها 40 لجنة ثانوية عامة للأصحاء، ولجنة واحدة لمدرسة النور للمكفوفين.

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