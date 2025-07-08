ارتفعت الدوامة إلى السماء، ظاهرة غريبة في الأقصر تثير المخاوف (فيديو)

ظاهرة غريبة في الأقصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحدث وصف بأنه "غريب"، وقع في محافظة الأقصر، حيث استيقط أهالي الأقصر على ظاهرة من دوامة هوائية، ارتفعت من الأرض إلى السماء، ولم يجد الأهالي تفسير لهذه الظاهرة.

دوامة رياح تثير المخاوف في الأقصر



أثارت الدوامة من الرياح، التي تشبه الإعصار الصغير، حالة من المخاوف لدى بعض سكان الأقصر، الذين فوجئوا بهذه الظاهرة دونما وجود أي تفسير لها، حيث أكد البعض أنها دوامة صغيرة أو إعصار صغير، فيما أشار آخرون إلى أن هذه الظاهرة تحدث أكثر في الصحراء ولا تحدث في الأماكن المأهولة بالسكان، وفسر آخرون الظاهرة بأنها حدثت نتيجة إرتفاع درجات الحرارة.

دوامة الرياح ترتفع من الأرض للسماء، فيتو



علقت البلوجر جومانا العدوي فقال: "إعصار صغير جدا دوامه رياح مش مستاهلة ده كله"

وقال البلوجر محمد السيد محمد رمضان: "ممكن يكون تحت الأرض آثار فرعونية"

ادول شوقي "إعصار صغير اسمه زعزوع"

وفسر جنتن كار الظاهرة فقال: "دوامة رملية طبيعية بتحصل نتيجه تجمع ضغط الرياح في اتجاه واحد وبتنتهي في أقل من 20 دقيقه تقريبا ولكن للحذر المفروض الابتعاد عنها وخاصة الأطفال لأنها ممكن تسبب استنشاق الهواء الملوث بالأتربة وتسبب التهاب رئوي حاد".

إعصار صغير ناتج عن سخونة الشمس



وعلقت البلوجر سارة علي قائلة: "دة إعصار صغير ناتج عن سخونة الشمس الشديدة مع تدخل التكنولوجيا فى كل حاجة"



أما البلوجر سعيد شراود فقال: "بنقول عليها زعبوبة أبو التواه عاديه جدا بتظهر كتير"

ورد البلوجر عمار وهيب قائلًا: "من السخونة الشديدة"

أما البلوجر مدحت عز فقال: "ده ممكن يكون احتباس حرارى"

وعلق البلوجر صبري سويدان قائلًا: "ياترى حد راح المكان ده من العلماء وشافوا ما هذا ولا مفيش اهتمام"

أما البلوجر تغريد أمين فقالت: "شفتها مرة فى الصحراء واحنا مسافرين بس هذه الظاهرة فى وسط البيوت"

وعلق البلوجر كمال مجدي قائلًا: "إعصار صغير جدًا مش بيخوف يعنى ربنا يستر وميكبرش"

ورد البلوجر شعبان فخري المنياوي قائلًا: "دا التحول التكنولوجي المؤثر على الكرة الأرضية عندما تزداد سخونة الشمس فإن الهواء يقوم بفعل هذه الأشياء"



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