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أخبار مصر

الأرصاد الجوية: رمال مثارة بالصحراء الغربية تؤثر على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود رمال مثارة فى الصحراء الغربية، وتؤثر على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجارى، بدأت اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية  فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. 

 

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ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة. 
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الاسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 60:85 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:6 متر. 

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ،دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى


وكانت  هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد. 

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا ، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة ويصل ارتفاع الأمواج من 4:6 أمتار.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس اليوم إلى أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار. 

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي: 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  15

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:15

 

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