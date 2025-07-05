حريق هائل في شقة سكنية بمدينة الأقصر والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء (صور)

نشب حريق هائل في شقة سكنية بالطابق الثالث لعقار مأهول بالسكان في شارع السواقي بمدينة الأقصر، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حريق في شقة سكنية دون إصابات أو وفيات في الأقصر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ للنجدة بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بناحية شرق السكة بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة وباقي الطوابق الأخرى من ذات العقار، وتم السيطرة على حريق دون وقوع إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية.

ودلت المعلومات الأولية أن الحريق وقع بسبب ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق بالشقة، جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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