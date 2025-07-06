أمن الأقصر يضبط مسجل خطر بحوزته حشيش وشابو

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر في إلقاء القبض على مسجل خطر قام بمواصلة نشاطه الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة.

ضبط مسجل خطر بتهمة الإتجار بالمخدرات

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر يفيد بضبط المدعو "م. م."، 38 سنة، مسجل خطر، ومقيم بمنطقة المساكن الشعبية وسط المدينة، وله سوابق في قضايا (مخدرات – سلاح).

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط مباحث بندر الأقصر من ضبط المسجل خطر بحوزته، كميات من مادة الحشيش، كميات من مخدر الشابو، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.