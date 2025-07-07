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محافظات

الغربية تخصص أرقامًا بديلة لـ الإسعاف بعد تعطل خدمة 123 إثر حريق سنترال رمسيس

عطل فني بسنترال رمسيس
عطل فني بسنترال رمسيس يتسبب في تعطل رقم الطوارئ 123

ناشد اللواء أشرف الجندى محافظة الغربية المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حال وقوع أي طارئ أو حادث، وذلك عبر الأرقام البديلة المخصصة لتلقي البلاغات لحين عودة خدمة الإسعاف 123 بشكل طبيعي.

وجاءت أرقام التواصل كالتالي (مع إضافة مفتاح المحافظة 040):

  • 3350113
  • 3331439
  • 3332700
  • 3333343
  • 3403123
  • 3331433

وأكد محافظ الغربية أن فرق الطوارئ في جاهزية كاملة للتعامل مع أي بلاغ على مدار الساعة، وأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لإصلاح العطل الفني واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

واندلع حريق بسنترال رمسيس عصر اليوم ما تسبب في عطل فني مفاجئ، أدى إلى تعطل الاتصال بالرقم (123) الخاص بخدمة الإسعاف، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

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