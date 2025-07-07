الغربية تخصص أرقامًا بديلة لـ الإسعاف بعد تعطل خدمة 123 إثر حريق سنترال رمسيس

ناشد اللواء أشرف الجندى محافظة الغربية المواطنين بسرعة التواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حال وقوع أي طارئ أو حادث، وذلك عبر الأرقام البديلة المخصصة لتلقي البلاغات لحين عودة خدمة الإسعاف 123 بشكل طبيعي.

وجاءت أرقام التواصل كالتالي (مع إضافة مفتاح المحافظة 040):

3350113

3331439

3332700

3333343

3403123

3331433

وأكد محافظ الغربية أن فرق الطوارئ في جاهزية كاملة للتعامل مع أي بلاغ على مدار الساعة، وأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لإصلاح العطل الفني واستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

واندلع حريق بسنترال رمسيس عصر اليوم ما تسبب في عطل فني مفاجئ، أدى إلى تعطل الاتصال بالرقم (123) الخاص بخدمة الإسعاف، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.