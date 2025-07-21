العظماء الخمسة.. كيف حموا مصر بدمائهم؟!

طابور الشهداء، ومن سالت دماؤهم الزكية على تراب الوطن؛ دفاعا عن شرف الكنانة، وكرامتها، وسجلوا بطولات خارقة، سجلها التاريخ بمداد من ذهب كثر لا يمكن حصرهم، ولكننا نورد في السطور التالية خمسة منهم..

الفريق عبد المنعم رياض.. العميد إبراهيم رفاعي.. العقيد أحمد منسي.. المقدم محمد مبروك.. الملازم أول محمد أبو شقرة. هؤلاء مجرد رموز للفدائية، والفروسية، والبطولة، والتضحية..

"الجنرال الذهبي"

الفريق عبد المنعم رياض، أو الجنرال الذهبي كما أطلق عليه، رمز البطولة والتضحية، وأحد أعظم القادة العسكريين في تاريخ مصر. قائد فذ حمل روحه على كفّه من أجل وطنه، فكان دائمًا في الصفوف الأمامية، يقود جنوده بروح المقاتل.. وضع خطة حرب الاستنزاف وذهب إلى الصفوف الأولى على جبهة القتال ليتابع تنفيذها بنفسه وليس من وراء المكاتب أو على الخرائط كما هو متبع مع باقي القادة ليضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

وُلد عبد المنعم محمد رياض عبد الله في قرية سبرباي مدينة طنطا محافظة الغربية في 22 أكتوبر 1919، ولد ليكون أسطورة في ساحة المعركة، وكتب اسمه بأحرف من نور في سجل الأبطال، حتى لحظة استشهاده في 9 مارس 1969م، وهو وسط جنوده على جبهة القتال، ليصبح رمزًا خالدًا للفداء والتضحية.

الشهيد إبراهيم الرفاعي

الشهيد إبراهيم الرفاعي تخرج بالكلية الحربية عام 1954، وانضم لسلاح المشاة وكان ضمن أول فرقة لقوات الصاعقة المصرية، كما تم تعيينه مدرسًا بمدرسة الصاعقة وشارك في بناء أول قوة للصاعقة المصرية.



وعقب العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 شارك الشهيد الرفاعي في الدفاع عن مدينة بورسعيد، وتعتبر معارك بورسعيد من أهم مراحل حياة البطل رفاعي، ثم التحق بعدها بفرقة المظلات ثم انتقل لقيادة وحدات الصاعقة.



بعد عدوان 5 يونيو 1967، قامت القوات المسلحة في تشكيل مجموعات صغيرة الحجم للقيام بعمليات نوعية داخل عمق العدو الإسرائيلي في سيناء، وكانت أولى تلك المجموعات هي مجموعة إبراهيم الرفاعي والتي أطلق عليها المجموعة 39 صاعقة واتخذت من رأس النمر شعارًا لها.

ونفذ الشهيد إبراهيم الرفاعي العديد من العمليات النوعية ومعه المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف، ومن أهم العمليات التى قام بها نسف مخازن الذخيرة فى الشيخ زويد 1968، وعملية احتلال موقع المعدية رقم 6 فى مارس 1968 الذى أطلقت منه القذائف التى كانت سببًا فى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق والذي استشهد في 9 مارس عام 1968 على الجبهة المصرية.

كما قاد الرفاعي ومعه المجموعة 39 قتال، عدة عمليات بعد عدوان 5 يونيو 1967، مثل عملية نسف رصيف الكرنتينة في 29 أغسطس 1969، وهي كانت منطقة حيوية للعدو الإسرائيلي أثناء احتلاله سيناء، حيث كان يتجمع فيها اللنشات العسكرية الخفيفة، التي تستخدم في العمليات العسكرية، وتقدم الخدمات للسفن في خلية السويس.



العقيد محمد مبروك

أكثر من 11 سنة مرت على اغتيال العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، حيث طالت يد الإرهاب الشهيد يوم الأحد 17 نوفمبر 2013 برصاص عناصر مسلحين ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس خلال استقلال سيارته.



وُلد الشهيد محمد مبروك خطاب في حي الزيتون عام 1974، زرع فيه والده حبّ الوطن والانتماء له، وأنهى دراسته الثانوية عام 1991، ثم التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها بصيف عام 1995. وكان متزوجا ولديه 3 أبناء.



محمد مبروك عمل في قطاع الأمن الوطني، وكان متابعا للنشاط المتطرف، وتدرج في الرتب حتى وصل إلى رتبة المقدم، وبحلول عام 2011 بدأ مراقبة قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وتمكن من رصد مخططات التخابر والاتصالات الجارية مع عناصر أجنبية خارج البلاد، لارتكاب عمليات عنف وتخريب واغتيالات..

ومن بين ما كشفه الشهيد محمد مبروك، قضية التخابر الكبرى، التي تورط فيها محمد مرسي، وقيادات آخرين وعناصر من الجماعة الإرهابية، وحصل على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، في يناير 2011، ورصد بموجبه اتصالات أجراها مرسي مع عضو التنظيم الإخواني أحمد عبدالعاطي، خلال تواجد الأخير في دولة أخرى..

كما رصد اتصالا مع عنصر من أحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وتسبب كل ذلك في وضعه على قوائم الاغتيالات التي وضعتها الجماعة الإرهابية وأذرعها المسلحة.



ومساء يوم الأحد، 17 نوفمبر 2013، غادر الشهيد محمد مبروك، منزله متجها إلى عمله، لكن يد الإرهاب الأسود متمثلة في 11 عنصرا تكفيريا ترصدت له، واغتاله الإرهابيون بإطلاق الرصاص عليه في الشارع.

محمد أبو شقرة

البطل الشهيد محمد سيد عبدالعزيز ابو شقرة من مواليد أول مارس من عام 1983، وتاريخ الاستشهاد 9 مايو 2013.. كان يعمل ضابطا في قوة مكافحة الارهاب بقطاع الأمن الوطني، وكان يعول والديه وثلاث شقيقات.

كان ينهي ترتيبات شقته لإتمام زواجه الذي حدد ميعاده في 5 يوليو 2013، ولكن شاء القدر أن يستشهد قبل ان يتم زواجه.

إنتقل إلى العريش وكان مسئولا عن ملف الجنود المختطفين، وفي الصباح الباكر كان يقود سيارة خاصة بجهاز الامن الوطني بشارع رئيسي بمدينة العريش وكان يرتدي الملابس الرياضية وكان يوجد سيارة دفع رباعي بها 4 ملثمين تتبعه، وقد لاحظ أنه يتم ملاحقته فابتعد عن مكان الفندق بأكبر مسافة ممكنة حتى لا يعرض زملاءه للخطر.



المخطط لم يكن قتل الشهيد ولكن كان من المقرر خطفه، وضيَّق المسلحون الخناق عليه وأطلقوا وابلا من الرصاص عليه، ولكن ذلك المحارب الشجاع أبى أن يستسلم فقتل واحدا منهم وأصاب الآخر ولكن الكثرة غلبت الشجاعة. تلقى هذا البطل 9 رصاصات 3 منها بالكتف وستة بالصدر وواحدة اخترقت جسده.

البطل أحمد منسي

في فجر الجمعة 7 يوليو 2017 بعد هجوم إرهابيين على كمين البرث بسيناء، استُشهد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، خلال ملحمة البرث البطولية بشمال سيناء، ليصبح أيقونة للشجاعة والبطولة والفداء، وتبقى ذكراه خالدة في وجدان المصريين.

هاجمت عناصر إرهابية تمركزًا لقوات الصاعقة المصرية في مربع البرث جنوب رفح، بهدف اقتحامه والسيطرة عليه، وعلى رأس القوة كان البطل منسي ورفاقه، الذين واجهوا الهجوم ببسالة حتى الرمق الأخير.



فرغم التفجير الضخم بسيارة مفخخة والهجوم من عدة محاور، صمد الأبطال، وقاتلوا ببسالة نادرة، واستطاعوا القضاء على عدد كبير من التكفيريين، حتى لحظة استشهاد العقيد منسي بعد إصابته بطلق ناري، أثناء دفاعه عن زملائه من أعلى سطح المبنى.



قاد أحمد منسي كتيبته في تلك اللحظة الحاسمة بمنطقة البرث، في معركة حاسمة لا تزال تُدرّس في الشجاعة والتكتيك العسكري، لم يكتفِ بالدفاع بل كان في الصفوف الأولى يطلق النار، يحمي جنوده حتى النهاية.



ولد الشهيد أحمد صابر منسي عام 1978 بمحافظة الشرقية، والتحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92، ثم التحق بوحدات الصاعقة، وخدم في الوحدة 999 قتال.



لم يكن أحمد منسي قائدا عسكريًا بارعًا فقط، بل كان إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، كان قريبًا من جنوده، يعاملهم كإخوة، يشاركهم آلامهم وأفراحهم، يزورهم في بيوتهم، ويهتم بأحوالهم الاجتماعية. كانت له علاقة وثيقة بأهالي شمال سيناء، خاصة مشايخ القبائل، وكان يستمع إليهم ويسعى لحل مشكلاتهم.

كان محبوبًا من البدو والأطفال، يزور المدارس ويوزع الهدايا، ويزرع في قلوبهم حب الوطن والجيش.. وخلد مسلسل الاختيار دوره، الذي أداه الفنان أمير كرارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.