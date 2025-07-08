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رياضة

بعثة الهلال تصل الرياض بعد انتهاء مشواره بكأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي إلى الرياض قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتهاء من المشاركة في كأس العالم للأندية.

وخرج الهلال من دور الربع نهائي في مونديال الأندية، على يد فلومينينسي البرازيلي، بعد الخسارة منه بهدفين لهدف.

وقرر سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، منح لاعبيه راحة بعد العودة من السفر، على أن يتم تحديد موعد عودة اللاعبين إلى التدريبات، للدخول في معسكر إعدادي للموسم المقبل.

فيما سافر غالبية أجانب الفريق إلى بلادهم لقضاء أجازتهم، ومنهم من فضل البقاء في أمريكا  للاستمتاع بالإجازة.

كنو لاعب الهلال، فيتو
كنو لاعب الهلال، فيتو

فيما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن نادي الهلال السعودي توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي ميلان الإيطالي، من أجل ضم لاعبه الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز.

 

الهلال حسم صفقة هرنانديز رسميا

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على منصة X، أن إدارة الهلال السعودي حسمت الصفقة بشكل رسمي بعد مفاوضات امتدت أسبوعين، عقب التوصل إلى اتفاق شفهي سابق مع اللاعب، مشيرًا إلى أن هيرنانديز يقترب من التوقيع على عقده مع الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

ثيو هرنانديز بقميص الهلال السعودي، فيتو
ثيو هرنانديز بقميص الهلال السعودي، فيتو

 

القيمة المالية لصفقة ثيو هرنانديز

وبحسب رومانو، فإن ميلان سيحصل على مبلغ 25 مليون يورو مقابل انتقال لاعبه، في صفقة تُعد من أبرز تحركات سوق الانتقالات الصيفية الحالية في آسيا.

ومن المنتظر أن يفتح وصول النجم الفرنسي الباب أمام مغادرة الظهير البرازيلي رينان لودي، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الهلال مؤخرًا.

ويأتي هذا التعاقد في إطار مساعي الهلال السعودي لتقوية تشكيلته قبل انطلاق موسم 2025 – 2026، حيث يتطلع الفريق إلى مواصلة المنافسة على جميع البطولات، بقيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي تم التعاقد معه مؤخرًا خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس.

وكان إنزاجي قد قاد الهلال للتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يودع البطولة بعد خسارة مثيرة أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

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