ميلان يضم سامويلي ريتشي مقابل 23 مليون يورو

أعلن نادي ميلان الإيطالي، عن ضم سامويلي ريتشي لاعب تورينو لمدة 4 مواسم بعقد يمتد حتى 2029 خلال ميركاتو الصيف الجاري.

وقال النادي الايطالي في بيان رسمي: “وقع ريتشي عقدًا حتى 30 يونيو 2029 مع خيار التمديد لعام إضافي حتى 2030”.

ووفقًا لما تناولته الصحافة الإيطالية فإن ميلان ضم اللاعب مقابل 23 مليون يورو مع وجود بند بتعهد النادي بمنح تورينو 10% من قيمة بيعه في المستقبل، حيث تعد تلك الصفقة واحدة من أغلى صفقات خط الوسط التي أبرمها الروسونيري.

يعد ريتشي صاحب الـ23 عامًا، واحدًا من العناصر الأساسية مع المنتخب الإيطالي، حيث شارك في 10 مباريات مؤخرًا من بينها آخر مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان ميلان، قد أنهى الدوري الإيطالي بالموسم السابق بالمركز الثامن بجدول البطولة.

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