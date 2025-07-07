الصفقة تمت، نجم الميلان يستعد للانضمام للهلال السعودي

أوشكت صفقة انتقال الفرنسي ثيو هيرنانديز لنادي الهلال السعودي على الانتهاء، بعدما توصل الأخير إلى اتفاق مع نادي ميلان الإيطالي يقضي بانتقال اللاعب مقابل 25 مليون يورو.

وأكدت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن الجانبين اتفقا على قيمة الصفقة التي تقل قليلًا عن 30 مليون يورو والتي كان يطلبها ميلان في البداية، في حين تبقى فقط حسم تفاصيل وآلية الدفع لإعلان الانتقال رسميًا.

ولم يتواجد ثيو هيرنانديز اليوم في مركز تدريبات «ميلانيلو» مع زملائه؛ إذ يستعد للسفر إلى السعودية خلال الساعات المقبلة للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع ناديه الجديد.

وسيحصل النجم الفرنسي على راتب سنوي ضخم يصل إلى 20 مليون يورو مع الهلال، ليبدأ مغامرة جديدة في الدوري السعودي تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي واجهه سابقًا في الكثير من «ديربيات» ميلانو.

وبذلك، يُنهي هيرنانديز مسيرة استمرت ستة مواسم مع ميلان، خاض خلالها 262 مباراة رسمية، وترك بصمة كبيرة في الجبهة اليسرى للفريق، قبل أن يفتح صفحة جديدة في دوري المحترفين السعودي.

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