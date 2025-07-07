فابريزيو رومانو: الهلال يغري أوسيمين براتب خيالي يعجز أي ناد عن دفعه

الهلال، أفاد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو اليوم الاثنين، أن هناك عرضا ماليا ضخما جدًا من الهلال السعودي، يتضمن راتبا عاليا جدًا تلقاه المهاجم النيجيري 'فيكتور أوسيمين'.

وأكد فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر، أن عرض الهلال السعودي لضم أوسيمين، ضخم جدًا لدرجة أنه لا يوجد نادي آخر يستطيع دفعه.

عرض إيطالي لضم أوسيمين

يسعى يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع الهداف النيجيري فيكتور أوسيمين من غريمه نابولي الإيطالي في الانتقالات الصيفية الحالية وفي ظل اهتمام الهلال السعودي بضم اللاعب.

وتوج أوسيمين الموسم الماضي بلقب الدوري التركي بألوان جلطة سراي الذي انتقل إليه في سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة من نابولي من دون خيار الشراء.

فيكتور أوسيمين، فيتو

يوفنتوس يرغب في ضم أوسيمين

وتحدثت وسائل الإعلام الإيطالية منذ فترة طويلة عن رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع أوسيمين الذي سجل خلال موسمه التركي 37 هدفا في كافة المسابقات، بينها 26 في الدوري.

ورغم الحديث في مايو عن رفض أوسيمين الانضمام إلى يوفنتوس، كشفت شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أن "بيانكونيري" لم يفقد الأمل وكثف في الساعات الأخيرة اتصالاته من أجل محاولة ضمه، كما الحال بالنسبة للكندي جوناثان ديفيد الذي بات حرا بعدما وصل إلى نهاية عقده مع ليل الفرنسي.

ولا يبدو التعاقد مع أوسيمين سهلا على الإطلاق لأنه يتوجب على إدارة عملاق تورينو الدخول في مفاوضات مع رئيس ومالك نابولي أوريليو دي لاورنتيس بما أن البند الجزائي في عقد النيجيري والبالغ 75 مليون يورو لا ينطبق على الأندية الإيطالية، أي أن الأخيرة غير قادة على تفعيله والحصول على خدمات اللاعب من دون مفاوضات مع النادي المتوج الموسم المنصرم بلقب الدوري الإيطالي.

وأفادت التقارير بأن نابولي حدد مبلغ 80 مليون يورو لأي فريق إيطالي يرغب بضم النيجيري، لكنه قد يبالغ في طلباته في حال كان يوفنتوس المهتم بإبرام الصفقة.

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