مونديال الأندية يصل المحطة قبل الأخيرة.. تشيلسي وفلومينينسي في مواجهة أوروبية لاتينية بنصف النهائي.. تاريخ مواجهات البلوز أمام الفرق البرازيلية.. وصافرة فرنسية تدير المباراة

كأس العالم للأندية، يلتقي تشيلسي ضد نظيره فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويسعى تشيلسي وفلومينينسي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

حكام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير لإدارة مباراة تشيلسي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب ميتلايف.

طاقم حكام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي



ويتولى ليتكسير قيادة المباراة بمساعدة كل من سيريل موجنير (مساعد أول) ومهدي رحموني (مساعد ثانٍ)، بينما سيكون الهندوراسي إيفان أركيس حكمًا رابعًا.

مسيرة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير



ويملك ليتكسير سجلًا تحكيميًّا حافلًا هذا الموسم، حيث أدار 26 مباراة، أشهر خلالها 108 بطاقات صفراء و9 بطاقات حمراء. وكان من أبرز مبارياته في البطولة الحالية، مواجهته بين بالميراس وبوتافوجو في دور الـ16.

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

بالمقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، وحقق انتصارا صعبا على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.



موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيلتقي تشيلسي أمام فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي على أرضية ملعب “ستاد ميتلايف”، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتنقل جميع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شبكة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، لذلك يمكنكم الآن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي عبر باقة قنوات الشبكة العالمية، والمتوفرة في كافة أنحاء دول العالم.

وأعلنت مجموعة قنوات MBC عن نقل مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة ومنصة “شاهد”، على أن يتولى التعليق على المبارتين كل من فارس عوض وفهد العتيبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد فلومينينسي



حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو – توسين – شالوباه – كوكوريلا.

خط الوسط: إنزو فرنانديز – مويسيس كايسيدو – نيتو – كول بالمر.

خط الهجوم: كريستوفر نكونكو – جواز بيدرو.

تشكيل فلومينينسي المتوقع أمام تشيلسي



حراسة المرمى: فابيو.

خط الدفاع: إجناسيو – تياجو سيلفا – فوينتيس – كزافييه.

خط الوسط: هيركوليس – بيرنال – نوناتو – ريني.

خط الهجوم: جون أرياس – جيرمان كانو.

تاريخ مواجهات تشيلسي ضد أندية البرازيل

ويستعد تشيلسي لمواجهة نادي برازيلي للمرة الخامسة في منافسات كأس العالم للأندية، بعدما خاض 4 مواجهات سابقة أمام فرق السامبا البرازيلية.

وخاض تشيلسي نصف مبارياته ضد الفرق البرازيلية في هذه النسخة فقط من كأس العالم للأندية، بعدما التقى مع فلامنجو في دور المجموعات ثم بالميراس بدور الـ8.

وتلقى البلوز أكبر هزيمة من الأندية البرازيلية خلال هذه النسخة من المونديال، بالخسارة أمام فلامنجو (1-3) في منافسات دوري المجموعات، بينما الخسارة الأخرى كانت في نهائي نسخة 2012 أمام كورينثيانز (0-1).

وجاء انتصاري تشيلسي ضد الفرق البرازيلية في كأس العالم للأندية، على حساب بالميراس، الأول في نهائي نسخة 2022 بنتيجة (2-1)، وبالنتيجة نفسها في ربع نهائي مونديال 2025.

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