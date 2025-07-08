اليوم، تشيلسي وفلومينينسي يتنافسان على تذكرة نهائي مونديال الأندية 2025

كأس العالم للأندية، يلتقي تشيلسي ضد نظيره فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويسعى تشيلسي وفلومينينسي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى نهائي مونديال الأندية.

ويدير مباراة تشيلسي وفلومينينسي الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا لتكسير.

ويلتقي الفائز من مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

كان تشيلسي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما حقق الفوز على بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف.

بالمقابل حجز فلومينينسي مقعده في نصف النهائي، بعدما تمكن من تخطي عقبة الهلال السعودي بصعوبة كبيرة، ليحقق انتصار صعب على زعيم آسيا بنتيجة 2/1.

ويفتقد تشيلسي لجهود الثنائي ويليام ديلاب وليفي كولويل خلال مواجهة الفريق ضد فلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعدما تعرض كلاهما للإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.



موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025، حيث سيلتقي تشيلسي أمام فلومينينسي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025.

وتقام مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي على أرضية ملعب “ستاد ميتلايف”، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي

وتنقل جميع منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، عبر شبكة “DAZN” العالمية بشكل حصري ومباشر عبر شاشتها، لذلك يمكنكم الآن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي في الدور نصف النهائي عبر باقة قنوات الشبكة العالمية، والمتوفرة في كافة أنحاء دول العالم.

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