ظهر يرقص في حفل خاص، جماهير ليفربول تطالب برحيل نجم الفرق بسبب جوتا

أثار الدولي الكولومبي لويس دياز موجة من الغضب وسط جماهير ليفربول بعد أن ظهر في مقاطع فيديو يرقص ويحتفل يوم تشييع جنازة البرتغالي ديوجو جوتا.

هجوم جماهيري على دياز

ويواجه دياز موجة انتقادات واسعة، بعد تغيبه عن جنازة زميله في ليفربول ديوجو جوتا، الذي توفى قبل أيام، بينما ظهر دياز في مقاطع فيديو متداولة وهو يرقص مع عدد من شخصيات التواصل الاجتماعي في مدينة بارانكيا الكولومبية.

وأثار سلوك دياز استياء مشجعي "الريدز" الذين تذكروا موقف جوتا الإنساني، مع اللاعب نفسه تحديدًا، عندما كان والد دياز مخطوفًا من قبل عصابة إجرامية في كولومبيا.

وفي أكتوبر 2023، رفع جوتا قميص دياز، عندما سجل هدفًا خلال مباراة بالدوري الإنجليزي، لإظهار المساندة للنجم الكولومبي الذي كان في حالة نفسية سيئة خلال فترة اختطاف والده.

ونشر حساب "LFC Español" على منصة إكس رسالة غاضبة اعتبر فيها أن ما فعله دياز "لا يُغتفر"، مطالبًا برحيله عن النادي.

وكان دياز قد نشر رسالة بعد وفاة جوتا، عبر حساباته على مواقع التواصل، قائلًا: "ليس لدي كلمات.. يؤلمني رحيله حتى الأعماق، ليس كلاعب فقط بل كإنسان أيضًا. قلبي مع زوجته وأطفاله الثلاثة وعائلته. ارقد بسلام يا ديوجو".

يذكر أن دياز يقضي إجازته حاليًا في مسقط رأسه بكولومبيا بعد انتهاء موسمه مع ليفربول.



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