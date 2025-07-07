بعد تعرضهم للاجهاد، الهلال الأحمر يقدم المساعدة لرجال الإطفاء في محيط حريق سنترال رمسيس (فيديو)

حرص فريق من الهلال الأحمر المصري، منذ قليل، على تقديم الدعم والمساعدة لقوات الحماية المدنية من رجال الإطفاء، خلال محاولات السيطرة الحريق سنترال القاهرة.

ورصدت عدسة فيتو، سيطرة التعب والاجهاد على رجال المطافي وجلوسهم على الأرصفة، وسط تقديم أفراد من الهلال الأحمر لهم المياة لانعاشهم لمواصلة اخماد السنة اللهب.

وتجدد اشتعال النيران مساء اليوم الاثنين، داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب من الطوابق العلوية وبعض المكاتب الخلفية المطلة على كوبري 6 أكتوبر.



وامتد الحريق، الذي كان قد نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، مما يزيد من حجم الخسائر.

وقام رجال الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الاطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة السنة اللهب الجديدة.

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

وكان الحريق قد اندلع عصر اليوم نتيجة ماس كهربائي، بحسب المعاينة الأولية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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