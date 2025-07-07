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حوادث

الاستعانة بخراطيم مياه جريدة الأهرام لمحاولة السيطرة على حريق سنترال رمسيس (فيديو)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

استعانت قوات الحماية المدنية بخراطيم المياه الخاصة بمبنى مؤسسة جريدة الأهرام، لمساعدتهم في السيطرة على حريق سنترال رمسيس المشتعل منذ عدة ساعات.

وكانت  شركة الشرب بالقاهرة الكبرى، أمدت رجال الإطفاء بسيارات مياه لاستكمال عمليات السيطرة على حريق مبنى سنترال رمسيس، وعدم انتقال النيران للطوابق الأخرى من المبنى.

وتمركزت 12 سيارة إطفاء و2 سلم هيدروليكى بمحيط حريق سنترال رمسيس بوسط المدينة وسط محاولات من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران المشتعلة في المكان.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل سنترال رمسيس، وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء الي المكان وتبين اندلاع النيران الحريق أعلى المبنى ويحاول رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران المشتعلة فى المكان.

 

وفصلت الأجهزة المعنية التيار الكهربائى والغاز لحين الانتهاء من عمليات إخماد حريق بالطابق السابع بمبنى سنترال رمسيس ليتم محاصرة النيران لمنع امتداده لباقى الطوابق.

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