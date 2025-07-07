وسط النيران والادخنة، مشاهد جديدة من إنقاذ العالقين في مبنى سنترال رمسيس المشتعل (فيديو)

رصدت عدسة فيتو، مساء اليوم الاثنين، عمليات الإنقاذ المكثفة للعالقين داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، الذي شهد تجدد اشتعال النيران، وسط تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف من الطوابق العلوية والمكاتب الإدارية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إجلاء عدد من الأشخاص الذين كانوا محتجزين داخل المكاتب وعلى سطح المبنى.

تجددت النيران مساء اليوم بشكل مفاجئ داخل المبنى، بعد أن كانت فرق الإطفاء قد سيطرت على جزء كبير من الحريق الذي اندلع في وقت سابق من اليوم، وقد أدى هذا التجدد إلى امتداد الحريق ليشمل مكاتب إدارية جديدة، ما فاقم من صعوبة الموقف.

عمليات إنقاذ للعالقين بسنترال رمسيس

وتحرك رجال الحماية المدنية، الذين دفعوا بعدد إضافي من سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، لتكثيف جهودهم في مكافحة النيران. وشهدت الساعات الماضية لحظات عصيبة حيث كانت فرق الإنقاذ تعمل تحت ضغط هائل لإنقاذ العالقين.

ظهرت فرق الإنقاذ وهي تستخدم السلالم الهيدروليكية للوصول إلى الطوابق العليا، حيث تم إجلاء عدد من الأشخاص الذين كانوا يعانون من الاختناق بسبب كثافة الدخان.

نقل المصابين للمستشفيات

فور إنقاذهم، تم نقل العالقين إلى سيارات الإسعاف التي كانت تنتظر في محيط المبنى، ومن ثم توجهت بهم على الفور إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، حيث ويعاني العديد منهم من حالات اختناق نتيجة استنشاق الدخان.

وكانت أجهزة الأمن قد فرضت طوقًا أمنيًا محكمًا حول الموقع، مع استمرار التحويلات المرورية على كوبري 6 أكتوبر لتسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف.

الجدير بالذكر أن الحريق كان قد اندلع عصر اليوم نتيجة ماس كهربائي، وفقًا للمعاينة الأولية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

وتستمر جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق وإخماد النيران المتجددة، لضمان سلامة المبنى والمناطق المحيطة به.

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