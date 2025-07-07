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حوادث

مصدر مسئول: جهات التحقيق هي المعنية بتحديد سبب حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

صرّح مصدر مسئول بأن جهات التحقيق المختصة هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد السبب الحقيقي وراء الحريق الذي اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس عصر الإثنين وسط القاهرة.

جهات التحقيق هي المعنية بتحديد سبب حريق سنترال رمسيس

 

وأوضح المصدر أن الفحص المبدئي يشير إلى احتمالية اندلاع النيران بسبب مصدر حراري، دون التمكن من تحديد السبب الرئيسي أو تفصيل الملابسات الدقيقة حتى الآن، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية ستُجري الفحص الفني والتحقيق الكامل بمجرد الانتهاء من أعمال الإطفاء والتبريد.

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وأضاف أن بدء التحقيقات الرسمية سيأتي فور انتهاء فرق الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وتتبع بؤر الاشتعال داخل المبنى، مشيرًا إلى أهمية انتظار نتائج التحقيق قبل إصدار أي استنتاجات.

وتتابع النيابة العامة والجهات الفنية أعمالها في محيط موقع الحادث، في وقت تستمر فيه عمليات التأمين والتبريد من قبل فرق الإطفاء.

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