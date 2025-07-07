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رياضة

منتخب مواليد 2009 يشارك في بطولة شمال إفريقيا سبتمبر المقبل

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

قال علاء نبيل المدير الفني لإتحاد الكرة المصري، أن منتخب الناشئين مواليد 2009، بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، سيبدأ خلال الفترة المقبلة، الإستعداد للمشاركة في دورة شمال إفريقيا تحت 16 سنة، المقرر إقامتها في تونس 

أشار علاء نبيل في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخب مواليد 2009، سيكون أول إرتباط رسمي له في شهر نوفمبر المقبل، وهو موعد إنطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، ولكن يبقى تأكيد موعد مباراته الأولى في التصفيات الإفريقية متوقفا على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف”.

منتخب 2009 يتعادل مع بولندا

وفي أخر مباريات الودية، تعادل منتخب مصر تحت 16 عامًا مع نظيره المنتخب البولندي بهدف لكل منهما في ثاني مبارياته في دورة الاتحاد الأوروبي للتطوير التي إستضافتها بولندافي شهر مايو الماضي بمشاركة أربع منتخبات 

حسين عبد اللطيف، فيتو
حسين عبد اللطيف، فيتو

منتخب بولندا يفوز بركلات الترجيح

أحمد بشير لاعب منتخب مصر أحرز هدف التقدم في الشوط الأول وتمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة في الشوط الثاني، ووفقًا لنظام البطولة تم الاحتكام لركلات الترجيح لحسم الفائز بالمباراة وتمكن منتخب بولندا من التفوق بخمس ركلات مقابل أربعة وحصل على نقطة إضافية.

كان منتخب مصر قد بدأ مشواره في هذه الدورة بتعادل سلبي أمام كندا الثلاثاء الماضي ثم حسم الأمور بركلات الترجيح.

موعد مباراة مصر وأيرلندا

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف يختتم مشواره في هذه الدورة الدولية يوم الأحد المقبل بمواجهة أمام المنتخب الإيرلندي.

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منتخب الناشئين مواليد 2009 علاء نبيل حسين عبد اللطيف دورة شمال إفريقيا تحت 16 سنة بولندا

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