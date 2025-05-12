بعثة منتخب الناشئين تطير إلى بولندا للمشاركة في دورة دولية

غادرت القاهرة فجر اليوم الإثنين، بعثة منتخب مصر تحت 16 سنة في طريقها إلى بولندا من أجل المشاركة في دورة دولية تحت مسمى (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير تحت 16 سنة) مع منتخبات بولندا وكندا وإيرلندا.

البعثة يرأسها حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وتضم 30 فردًا بينهم 22 لاعبًا، ومن المقرر أن تصل البعثة إلى العاصمة أوسلو صباح اليوم وتغادرها مساء الأحد المقبل، ويخوض المنتخب ثلاث مباريات الأولى في الثانية بعد ظهر الثلاثاء 13 مايو الجاري أمام منتخب كندا والثانية والثالثة أمام منتخبي إيرلندا وبولندا يومي 15 و18 مايو.

منتخب مصر تحت 16 عامًا بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني يجري تدريبه الأول في الخامسة مساء اليوم وكان قد خاض معسكرًا في مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 5 وحتى 11 مايو الجاري تخلله خوض مباراة ودية أمام فريق الداخلية فاز خلالها (3 – 0).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.