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رياضة

منتخب مصر للناشئين يفوز على كندا بركلات الترجيح في دورة بولندا الدولية

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة، فيتو

استهل منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة مشواره في دورة بولندا الدولية (بطولة الاتحاد الأوروبي للتطوير) بالفوز على نظيره المنتخب الكندي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت الطرفين في إطار استعدادات المنتخب لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين.

انتهى اللقاء بنتيجة التعادل السلبي رغم لعب منتخب مصر للناشئين بنقص عددي منذ الدقيقة 80 بعد طرد أحد لاعبيه وبعدها ثم تم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة البطولة وتمكن منتخب مصر من حسمها لصالحه (4 – 3).

 

تشكيل منتخب مصر أمام كندا 

منتخب مصر للناشئين تحت 16 سنة دخل المباراة بتشكيل مكون من:

مالك عبد الخالق (16) - عادل علاء (6) – يحيى طارق (4) – براء جلال (22)  – عمر عبد الغزيز (24) – عبد الله عمرو (20) - أحمد الشحات (8) - خالد مختار (19) - أحمد صفوت (10) –– محمد جمال (7) - محمد زكريا (9).

 

بدلاء منتخب الناشئين تحت 16 سنة أمام كندا

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد عبيد (1) – عمر فتحي (23) – محمد فوزي (5) – أدم يوسف (3) – مروان توفيق (21) – عاصم فتحي (12) - أحمد بشير (25) – أنس السيد (15) – دانيال وهبي (11) – أدهم محمد (17) – سيف الدين تامر (14).

بعثة منتخب الناشئين تضم 22 لاعبا

كانت منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 قد غادرت مطار القاهرة فجر الإثنين برئاسة حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة إلى 22 لاعبًا والجهاز الفني والإداري والطبي.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر الذي يقوده حسين عبد اللطيف سيخوض لقاءين أمام الثنائي إيرلندا وبولندا في 15 و18 مايو الجاري في إطار نفس الدورة.

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