منتخب مواليد 2009 يواجه هيرتا برلين اليوم بدورة زد الدولية

منتخب 2009، يلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، اليوم الأربعاء، فريق هيرتا برلين الألماني مواليد 2008 في بطولة زد الدولية التي تقام في الفترة من 16 إلى 19 أبريل الجاري.

وتأتي البطولة ضمن استعدادات منتخب الناشئين مواليد 2009 الذي يقوده فنيًّا حسين عبد اللطيف للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، التي تقام بالعام 2027.

الفرق المشاركة في بطولة زد الدولية

وتضم البطولة فرقًا قوية تمثل مدارس كروية متنوعة من أوروبا وإفريقيا، حيث تشهد بجانب منتخب مصر للناشئين مشاركة كل من فريق زد المصري، صاحب تنظيم البطولة، أستون فيلا الإنجليزي، هيرتا برلين الألماني، أسيك ميموزا الإيفواري، وراسينج كلوب.

ويخوض منتخب المنافسات بهدف اكتساب الاحتكاك الدولي وتطوير قدرات اللاعبين على أعلى مستوى.

قائمة منتخب الناشئين بدورة زد

وضمت قائمة منتخب الناشئين تحت 16 سنة كل من: حراسة المرمى مالك عمرو عبد الخالق (الزمالك)، مؤمن محمود محمد (الإسماعيلي)، محمد عبيد عاطف (الأهلي)، وعبد العزيز محمود عبد العزيز (فاركو)، وفي خط الدفاع عادل علاء محمد (غزل المحلة)، زيدان عادل محمد (القناة)، يحيى طارق سيد (إنبي)، سيف تامر محمد (زد)، ياسين تامر أبو القاسم (المقاولون)، محمد وائل محمد (المقاولون)، عمر عبد العزيز محمد (الأهلي)، عبد الله عمر عبد الرشيد (إنبي)، وزياد أحمد فرحات (الاتحاد السكندري).

وفي خط الوسط، أحمد بشير السيد (سيراميكا)، أحمد رجب الشحات غالي (زد)، ياسين أحمد موسى (الزمالك)، سيف كريم عادل (الأهلي)، براء محمود جلال (زد)، أحمد صفوت أحمد (الزمالك)، عمر عبد الرحيم رجب (الأهلي)، وفي خط الهجوم، محمد جمال محمد (إنبي)، دانيال تامر وهبي (زد)، محمد صبحى محمد (مودرن سبورت)، محمد زكريا صبري (سموحة)، محمد أيمن محمد (الأهلي)، عبد الله عمرو محمد (إنبي)، أحمد إبراهيم عبد الله (الزمالك)، خالد مختار عبد العزيز (زد)، يوسف محمد حلمي (إنبي)، ويونس محمد سامي (بيراميدز).

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