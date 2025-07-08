طريقة عمل النجرسكو، أحلى وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من أطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم لمذاقها المميز الذي لا يقاوم.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وهي مكرونة بالبشاميل والدجاج والجبن ويسهل على ربات البيوت طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:-

½ كيلو مكرونة (نوع بيني أو فيتوشيني أو سباجيتي حسب الرغبة)

2 صدر دجاج مسلوق ومقطع شرائح أو مكعبات

1 بصلة مفرومة ناعمة

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 كوب مشروم (اختياري)

1 كوب جبنة مودزاريلا أو رومي مبشورة

½ كوب جبنة بارميزان (اختياري)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

لتحضير صوص البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

3 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

3 أكواب حليب

رشة ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب (حسب الرغبة)

طريقة عمل النجرسكو:

في قدر به ماء مغلي وملح، اسلقي المكرونة حتى تصبح نصف ناضجة، ثم صفيها واشطفيها بالماء البارد.

في مقلاة على النار، سخني الزيت أو الزبدة ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الدجاج المسلوق والمشروم وقلبي لمدة 5 دقائق.

تبلي بالخليط بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيدا حتى يصبح لونه ذهبي.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يتكون صوص ناعم وكثيف.

تبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

في وعاء، اخلطي المكرونة مع جزء من البشاميل والدجاج (احتفظي بالقليل من البشاميل للوجه).

في صينية مدهونة بالزبدة، ضعي نصف المكرونة، ثم وزعي باقي خليط الدجاج، ثم أضيفي طبقة أخرى من المكرونة.

غطي الوجه بما تبقى من البشاميل، ثم وزعي الجبنة على الوجه.

أدخلي الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25–30 دقيقة أو حتى يحمر الوجه.

يمكن تشغيل الشواية في آخر دقيقة لتحمير الوجه.

يمكن استبدال الدجاج باللحم المفروم أو التونة.

يفضل استخدام جبن يجمع بين الطعم والمطاطية مثل المودزاريلا والشيدر.

يمكن إضافة فلفل ألوان أو سبانخ مسلوقة للحشوة لمزيد من القيمة الغذائية.

قدمي النجرسكو ساخنة بجانب طبق من السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي، وتمتعي بطبق غني ولذيذ يناسب العزومات والمناسبات.

طريقة عمل النجرسكو

ولعمل المكرونة بالبشاميل

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:

نصف كيلو مكرونة (نوع بيني أو أي نوع حسب الرغبة)

ماء وملح لسلق المكرونة

للحشوة (اللحمة المعصجة):

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم (اختياري: قرفة، جوزة الطيب)

ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري)

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب (يفضل دافئ)

ملح وفلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري لزيادة القوام)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

في قدر كبير، اغلي ماء مع ملعقة ملح.

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستُكمل نضجها في الفرن).

أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستُكمل نضجها في الفرن). صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يتغيّر لونه.

تبّلي بالملح والفلفل والبهارات، ويمكنك إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.

اطهي حتى ينضج اللحم تمامًا.

في قدر، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفرّ قليلًا.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط ناعم وسميك.

تبّلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.

يمكن إضافة بيضة لخليط البشاميل مع التحريك بسرعة قبل رفعه عن النار.

في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل في القاع.

أضيفي نصف كمية المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم.

غطّي بباقي المكرونة، ثم صبّي باقي البشاميل على الوجه.

يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه.

ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180° لمدة 30-40 دقيقة، حتى تحمرّ من الوجه.

تُترك المكرونة لتبرد قليلًا حتى تتماسك، ثم تُقطّع وتُقدّم.

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