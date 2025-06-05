طريقة عمل النجرسكو، أكلة مميزة على إفطار عرفة

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من أطباق المكرونة الإيطالية الشهيرة التي لها شعبية كبيرة على مستوى العالم وهي مكرونة بالبشاميل والدجاج والخضراوات.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة خاصة فى المواسم والعزومات.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:

للمكرونة:

½ كيلو مكرونة (يفضل النوع البيني أو الفوتوتشيني)

ماء مغلي مع ملح وزيت لسلق المكرونة

للحشو:

2 صدر دجاج مسلوق ومفتت أو مقطع شرائح

بصلة مفرومة

فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

ملعقة زيت أو زبدة

فلفل ألوان شرائح

زيتون مقطع حلقات

لصوص البشاميل:

3 ملاعق كبيرة زبدة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 أكواب حليب

ملح، فلفل أسود، جوزة الطيب

للتغطية:

جبن موتزاريلا مبشور (أو أي نوع جبن حسب الرغبة)

طريقة عمل النجرسكو:

في قدر كبير، اغلي الماء مع رشة ملح وقليل من الزيت.

أضيفي المكرونة واسلقيها حتى تنضج بنسبة 90٪، ثم صفيها واغسليها بالماء البارد لوقف عملية الطهي.

في مقلاة، ضعي القليل من الزيت أو الزبدة، ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم ثم قطع الدجاج، وتبّلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب حسب الرغبة.

اتركي الخليط على النار حتى يتشرب النكهات، ثم ارفعيه من على النار واضيفي له الفلفل الالوان والزيتون.

في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة وأضيفي الدقيق وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبي خفيف.

أضيفي الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل الخليط.

استمري في التحريك حتى يغلظ القوام.

أضيفي الملح والفلفل وجوزة الطيب.

في وعاء، اخلطي نصف كمية البشاميل مع المكرونة المسلوقة.

في صينية فرن مدهونة بالزبدة، ضعي طبقة من المكرونة، ثم طبقة من خليط الدجاج.

غطي بطبقة أخرى من المكرونة، ثم صبي باقي كمية البشاميل على الوجه.

رشي الجبن المبشور.

ادخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 25-30 دقيقة، حتى يحمر الوجه.

قدمي النجرسكو ساخنة مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي.

طريقة عمل النجرسكو

ولعمل المكرونة وايت صوص

مكونات عمل المكرونة وايت صوص:

250 جرام مكرونة أي نوع حسب الرغبة

ماء مغلي

ملح

للصلصة:

2 ملعقة كبيرة زبد

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب

1 فص ثوم مفروم (اختياري)

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل المكرونة وايت صوص:

في قدر كبير، اغلي الماء مع إضافة الملح.

أضيفي المكرونة واتبع التعليمات الموجودة على العبوة حتى تنضج.

صفي المكرونة واحتفظى بها جانبا.

في مقلاة على نار متوسطة، قومى بإذابة الزبدة.

أضيفي الثوم (إذا كنت تستخدميه) وحمريه قليلا.

أضيفي الدقيق وقلبى لمدة دقيقة حتى يتحول إلى لون ذهبي.

ببطء، أضيفي الحليب مع التحريك المستمر لتجنب التكتلات.

استمري في التحريك حتى تتماسك الصلصة وتصبح ناعمة.

أضيفي الجبنة البارميزان وامزجيها جيدًا، ثم تبّلى بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى الوايت صوص وقلّبيها جيدا حتى تتغلف بالكامل.

قدمي المكرونة في طبق التقديم وزينيها بالبقدونس المفروم.

يمكنك إضافة خضروات مثل البروكلي أو الجزر أو الدجاج المشوي لمزيد من النكهة.

تأكدي من استخدام حليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي أكثر.

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