طريقة عمل النجرسكو، بمذاق مميز ولا يقاوم

طريقة عمل النجرسكو، النجرسكو من الأطباق الإيطالية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم ويفضلها المصريون كثيرا.

وطريقة عمل النجرسكو، سهلة وبسيطة وهى عبارة عن مكرونة بالفراخ والزيتون والجبن مع البشاميل وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل النجرسكو.

مكونات عمل النجرسكو:-

500 جرام مكرونة (نوع الفيتوتشيني أو البيني).

ماء للسلق.

ملح.

للحشو:

500 جرام دجاج مقطع إلى شرائح.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 فلفل رومي ملون (أحمر وأصفر وأخضر) مقطع شرائح.

1 كوب مشروم مقطع.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج.

لصلصة البشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبد.

4 ملاعق كبيرة دقيق.

4 أكواب حليب.

ملح وفلفل أبيض حسب الذوق.

1/2 كوب جبنة بارميزان مبشورة (اختياري).

للتغطية:

1 كوب جبنة موزاريلا مبشورة.

1/2 كوب جبنة شيدر مبشورة.

طريقة عمل النجرسكو

طريقة عمل النجرسكو:

قومى بسلق المكرونة في ماء مغلي ومملح حسب التعليمات على العبوة.

بعد النضج، صفيها واتركيها جانبًا.

في مقلاة كبيرة، سخنى زيت الزيتون وأضيفى البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفى الدجاج وحركيه حتى ينضج تمامًا.

أضيفى الفلفل الرومي والمشروم وحركهم حتى يذبلا.

تبّلى المزيج بالملح والفلفل الأسود والبابريكا وبهارات الدجاج.

في قدر، قومى بتذويب الزبد على نار متوسطة.

أضيفي الدقيق وحركيه باستمرار لمدة 2-3 دقائق حتى يصبح لون الدقيق ذهبيًا فاتحًا.

أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر لمنع تكون كتل.

استمرى في التحريك حتى يثقل البشاميل.

أضيفي الملح والفلفل الأبيض والجبنة البارميزان (اختياري) وامزجيهم جيدًا.

سخنى الفرن إلى 180 درجة مئوية.

في صينية خبز، اخلطى المكرونة مع الحشو ونصف كمية البشاميل.

وزعى باقي البشاميل على الوجه.

رشى الجبنة المودزاريلا والشيدر على الوجه.

اخبزى في الفرن لمدة 25-30 دقيقة أو حتى يصبح الوجه ذهبيًا ومقرمشًا.

التقديم:

التقديم: اتركى النجرسكو تبرد قليلًا قبل التقديم.

ثم قطعيها وقدميها مع سلطة خضراء طازجة.

ويمكن تقديم النجرسكو فى العزومات المختلفة بجانب اللحوم حسب الرغبة والبطاطس المقلية.

ويجب مراعاة تقديم النجرسكو ببشاميل خفيف بالمقارنة مع المكرونة بالبشاميل، حيث أن النجرسكو يفضل تحضيرها ببشاميل خفيف، وذلك لمذاق مميز.