الأحد 06 يوليو 2025
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محافظات

العثور على جثمان شاب غارق في ترعة الإسماعيلية

غرق شاب في ترعة الإسماعيلية،
غرق شاب في ترعة الإسماعيلية، فيتو

لقى شخص مصرعه جراء تعرضه للغرق، في مياه ترعة الإسماعيلية، وتحديدا بمنطقة الكيلو 17. 

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اخطار للأجهزة الأمنية 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثمان يطفو بترعة الإسماعيلية بمنطقة الكيلو 17.  

 

انتقال الأجهزة الأمنية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

الدفع بسيارة إسعاف لمكان البلاغ

ودفع فرع هيئة الإسعاف المصرية في محافظة الإسماعيلية، بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفي إلى مشرحة مستشفى ابو خليفة للطوارئ لتكون تحت تصرف النيابة. 

 

وتبين من الفحص المبدئي لمعرفة هوية المتوفي أنه يدعي فارس علاء عبدالكريم ابراهيم، يبلغ من العمر 25 سنه، من محافظة المنوفية.  

وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، في وقت سابق من انتشال جثمان طفل سقط في ترعة الدريسة في ابو عطوة بالاسماعيلية.  

 

اخطار بسقوط طفل بترعة الدريسة 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية بلاغا من الأهالي بمنطقة الدريسة بأبو عطوة  يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 13 عامًا في ترعة الدريسة.  

 

انتقال فريق الإنقاذ النهري 

على الفور انتقل فريق من الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ حيث نجحوا في انتشال جثمان الطفل وتم نقله إلى ثلاجة مستشفي جامعة قناة السويس.   

 

تشكيل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة 

ومن جهة أخرى تم تحرير محضر بالواقعة، وتشكيل فريق من البحث الجنائي للتحقيق في الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

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