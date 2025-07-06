الأحد 06 يوليو 2025
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رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية يتفقد انطلاق امتحان التأهيل التربوي (صور)

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تفقد، اليوم، الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، انطلاق امتحانات الدبلوم العام في التربية "التأهيل التربوي" بمركز التأهيل التربوي التابع لكلية تربية بنين القاهرة - جامعة الأزهر.  

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ورافق رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية خلال الجولة كل من الدكتور أمين دياب مدير مركز التأهيل التربوي، والأستاذ الدكتور جودة شاهين أستاذ المادة، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة.  

عدد الطلاب الممتحنين بالدبلوم التربوي  

أدى 681 طالبًا وطالبة بامتحان الدبلوم التربوي،  موزعين على 44 لجنة امتحان مادة علم النفس التعليمي 1 و2.  

ومن جانبه أكد الدكتور أمين دياب مدير المركز: إن الامتحانات بدأت من اليوم وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم. 

كما تأكد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية من تذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب، وتأكد من عدم وجود شكاوى من الطلاب، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء، وتمنى فضيلته لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.
 

ومن جهة أخرى كان تابع فضيلة الدكتور مجدي السعيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، اليوم الأحد، يرافقه أيمن علم الدين، موفد قطاع المعاهد، وعبد الباقي الحداد، مدير إدارة أمن المنطقة، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بإدارة أبو صوير التعليمية. 

 

و تفقد لجنة بنين أبو راجح، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الجغرافيا في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام تام بالتعليمات الامتحانية، واطمأن  على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة سبل الراحة للطلاب. 

 

ومن جهة أخرى واصلت غرفة عمليات الامتحانات بالمنطقة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري، لضمان الانضباط وتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير اللجان.

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