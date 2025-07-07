استمرار تدفق أعضاء عمومية الدراويش لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي (فيديو وصور )

أجرت "فيتو" قبل قليل بثا مباشرًا، من أمام النادي الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية، لتغطية توجه العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي، اعتراضا على الوضع المتردي الذى وصل إليه النادي.

استياء من أعضاء الجمعية العمومية

وأجرت "فيتو" لقاءات مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية، حيث عبروا عن استيائهم من الوضع المتردي للنادي وتأخر النادي وهبوطه بالدورى العام.

من أمام النادي الإسماعيلي، فيتو

من أمام النادي الإسماعيلي، فيتو

معاناه الإسماعيلية من فقر الفكر

وأكد أحد أعضاء الجمعية العمومية أن الإسماعيلي يعاني من مدة طويلة من “فقر الفكر” لدى أعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما دفع النادي للوضع المتردي للنادي من مديونيات متزايدة، وبيع للاعبيين دون معرفة الأموال التى تدخل وتخرج من النادي.

من أمام النادي الإسماعيلي، فيتو

من أمام النادي الإسماعيلي، فيتو

وتساءل أحد أعضاء الجمعية العمومية: أين ذهبت أموال النادي الإسماعيلي؟!، وكيف لا يكون لدى النادي الإسماعيلي لجنة قانونية، لسؤالها عن وضع النادي القانوني والمادى؟!

ولماذا لا يتم مكاشفة أعضاء الجمعية العمومية بكشف حساب النادي خلال الفترة الماضية؟!



من أمام النادي الإسماعيلي، فيتو

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