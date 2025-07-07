الهيئة الوطنية تصدر 5 قرارات بشأن متابعة الانتخابات والاستفتاءات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 27 (مكرر)، الصادر في 6 يوليو 2025، 5 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع ووسائل الإعلام للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ١ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

-و قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية الأجنبية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية والمجالس القومية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٥، بشأن قبول قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الالكترونية الأجنبية بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.





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