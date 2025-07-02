9 قرارات جديدة للهيئة الوطنية بشأن انتخابات مجلس الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 (مكرر)، الصادر في أول يوليو 2025، 9 قرارات جديدة للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن انتخابات مجلس الشيوخ.

قرارات الهيئة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

- قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، مدعوون للاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية، لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 6 لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، وتجري الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية وفق الجـدول.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2025، بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته فى انتخابات مجلس الشيوخ، ويفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ لمدة (6 أيام) اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/7/2025، وحتى يوم الخميس الموافـق 10/7/2025، وتقدم الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

قواعد انتخابات مجلس الشيوخ

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 8 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2025 بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 11 لسنة 2025، بتشكيل ومهام لجان فحص طلبات الترشح لمجلس الشيوخ والبت فيها وإعداد وعرض كشوف المترشحين بنظامى الفردى والقوائم فى انتخابات مجلس الشيوخ.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 12 لسنة 2025، بشأن قواعد تخصيص الرموز الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

-قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 13 لسنة 2025، بشأن حفظ الأمن والنظام بانتخابات مجلس الشيوخ.





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