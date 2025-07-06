الوطنية للانتخابات: تجهيز 500 جهاز كمبيوتر و100 ماسح ضوئي لتيسير إجراءات الترشح لـ الشيوخ

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة انتهت من تجهيز 500 جهاز كمبيوتر لدعم عمل لجان تلقي وفحص أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في إطار خطتها لرفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات أمام المرشحين.

وأضاف «بنداري» أن الهيئة وفرت أيضًا 100 ماسح ضوئي لرقمنة المستندات المقدمة من راغبي الترشح، بما يعزز من سرعة ودقة فحص الأوراق، ويسهم في تقديم خدمة أكثر تنظيمًا لدعم العملية الانتخابية.

من ناحية أخرى، تابعت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، سير أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني على التوالي، بجميع المقار المحددة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الهيئة، في بيان صحفي، أن اليوم الثاني شهد تقدم 35 مرشحًا بأوراقهم على النظام الفردي، بينما لم يتقدم أي مرشح بنظام القوائم حتى الآن. وبذلك يرتفع إجمالي عدد راغبي الترشح منذ فتح باب التقديم إلى 236 مرشحًا.

وأكدت غرفة العمليات أنها لم ترصد أي معوقات أو شكاوى تؤثر على سير العملية، مشيرة إلى انتظام العمل بجميع اللجان في أجواء يسودها الالتزام والانضباط.

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